Preocupación por Nuria Roca tras sufrir un accidente justo antes de 'El Hormiguero'

La noche del jueves en 'El Hormiguero' comenzó con una inesperada revelación por parte de Nuria Roca. Mientras Pablo Motos presentaba a los colaboradores, un detalle en el atuendo de la comunicadora llamó la atención del presentador: la colaboradora llevaba una chancla en uno de sus pies. Intrigado, Pablo Motos decidió abordar la situación de inmediato.

"Hoy vamos a hablar de lo importante desde el principio. ¿Qué te ha pasado, Nuria?", preguntó Pablo Motos mientras la cámara enfocaba a Nuria Roca, que estaba sentada junto a Cristina Pardo, Juan del Val y Tamara Falcó. La colaboradora, visiblemente afectada, explicó que había sufrido un accidente doméstico.

"Me tropecé con la báscula en el baño y me he roto un dedito del pie", confesó Nuria Roca mientras mostraba sus dedos vendados. La presentadora aclaró que no se trató de una patada intencional, sino de un desafortunado tropezón.

| Atresmedia

El incidente, que ocurrió horas antes de 'El Hormiguero', ya había sido adelantado por Nuria Roca en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores. "Los dedos de los pies parecen una tontería hasta que te los rompes. Así, con la pata chula, me voy un rato a 'El Hormiguero'", reveló.

A pesar del dolor y la incomodidad, Nuria Roca se mostró dispuesta a participar en el programa, mientras Pablo Motos bromeaba sobre cómo el percance afectaría el desarrollo de la sección final de la noche. "Veremos si aguantas hasta el final o te tenemos que llevar en volandas", comentó con humor el presentador.

Al cierre del programa, Nuria Roca agradeció el apoyo recibido y aseguró que se tomaría un tiempo para recuperarse completamente. "La próxima vez, tendré más cuidado con la báscula", bromeó para despedirse entre aplausos.

En audiencias, este jueves, 'El Hormiguero' lideró como el programa más visto de la televisión, a 3,3 puntos de cuota de 'Supervivientes' y 2 puntos de 'La Revuelta'. La visita de El Puma consiguió más de 2 millones de seguidores de media y un 14,4% de cuota. 'El Hormiguero' de Pablo Motos también es la emisión con más espectadores únicos del día al congregar a 4.524.000.