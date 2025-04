Nadie esperaba la firme decisión de Ferit que da un giro de 180º a 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida', los espectadores fueron testigos de una confrontación tensa entre Ferit y Seyran. El lugar elegido para este encuentro fue el garaje, donde Ferit hizo su último intento por salvar su matrimonio. Sin embargo, Seyran, profundamente herida y llena de rencor, no cedió ante las súplicas de su esposo.

Durante la conversación en 'Una nueva vida',el nombre de Tarik surgió, desatando una ola de celos en Ferit. "¿Cuándo te ha empezado a gustar?", le preguntó con evidente incomodidad, preocupado por saber si Seyran planeaba dar un paso más con él. Aunque Ferit insistió en que aún estaba dispuesto a luchar por su relación, Seyran ya había tomado una decisión.

"Me has destrozado la vida desde el momento en que me conociste. Estoy harta de ti, de tus amenazas y de todo lo que has hecho", le respondió, evidenciando su dolor y su incapacidad de perdonarlo.

| Atresmedia

La situación se tornó aún más tensa cuando Tarik irrumpió en escena, causando la furia de Ferit. La tensión entre los dos hombres casi desemboca en una pelea física en 'Una nueva vida', pero fue Seyran quien intervino y, con firmeza, le pidió a Ferit que se marchara. "Esta vez no habrá vuelta atrás", le dijo, dejando claro que su decisión era irreversible.

La despedida de Ferit fue rotunda y llena de amenaza: "Nunca voy a olvidar este día. He hecho todo lo que he podido. No soy responsable de lo que pase a continuación. Prepárate para sufrir. Voy a hacer que nunca te olvides de este garaje".

Con el corazón roto y una rabia incontenible, Ferit se dirigió al restaurante donde Pelin lo esperaba. Sin ningún tipo de previo aviso ni preparación, le pidió matrimonio en un impulso de frustración. La sorpresa de Pelin fue total, ya que no esperaba una propuesta tan directa. Aunque siempre había deseado este momento, su aceptación no fue por amor, sino porque creía que era el inicio de una nueva etapa de felicidad.

Sin embargo, lo que Pelin no sabía era que Ferit no le ofreció su corazón, sino que actuó movido por la rabia y la venganza. Su propuesta de matrimonio no tenía base en el amor, sino en su necesidad de castigar a Seyran. Quería hacerle sentir lo mismo que él ha experimentado en 'Una nueva vida': traición, abandono y humillación.