Ningú esperava la ferma decisió de Ferit que dona un gir de 180º a 'Una nova vida'

En l'últim episodi de 'Una nueva vida', els espectadors van ser testimonis d'una confrontació tensa entre Ferit i Seyran. El lloc triat per a aquesta trobada va ser el garatge, on Ferit va fer el seu últim intent per salvar el seu matrimoni. No obstant això, Seyran, profundament ferida i plena de rancor, no va cedir davant les súpliques del seu marit.

Durant la conversa a 'Una nueva vida',el nom de Tarik va sorgir, deslligant una onada de gelosia en Ferit. "Quan t'ha començat a agradar?", li va preguntar amb evident incomoditat, preocupat per saber si Seyran planejava fer un pas més amb ell. Encara que Ferit va insistir que encara estava disposat a lluitar per la seva relació, Seyran ja havia pres una decisió.

"M'has destrossat la vida des del moment en què em vas conèixer. Estic farta de tu, de les teves amenaces i de tot el que has fet", li va respondre, evidenciant el seu dolor i la seva incapacitat de perdonar-lo.

| Atresmedia

La situació es va tornar encara més tensa quan Tarik va irrompre en escena, causant la fúria de Ferit. La tensió entre els dos homes gairebé va desembocar en una baralla física a 'Una nueva vida', però va ser Seyran qui va intervenir i, amb fermesa, li va demanar a Ferit que marxés. "Aquesta vegada no hi haurà marxa enrere", li va dir, deixant clar que la seva decisió era irreversible.

El comiat de Ferit va ser rotund i ple d'amenaça: "Mai oblidaré aquest dia. He fet tot el que he pogut. No sóc responsable del que passi a continuació. Prepara't per patir. Faré que mai oblidis aquest garatge".

Amb el cor trencat i una ràbia incontenible, Ferit es va dirigir al restaurant on Pelin l'esperava. Sense cap tipus d'avís previ ni preparació, li va demanar matrimoni en un impuls de frustració. La sorpresa de Pelin va ser total, ja que no esperava una proposta tan directa. Encara que sempre havia desitjat aquest moment, la seva acceptació no va ser per amor, sinó perquè creia que era l'inici d'una nova etapa de felicitat.

No obstant això, el que Pelin no sabia era que Ferit no li va oferir el seu cor, sinó que va actuar mogut per la ràbia i la venjança. La seva proposta de matrimoni no tenia base en l'amor, sinó en la seva necessitat de castigar Seyran. Volia fer-li sentir el mateix que ell ha experimentat a 'Una nueva vida': traïció, abandonament i humiliació.