Nadie esperaba la disculpa de David Broncano en 'La Revuelta' por Chris Pratt

El pasado jueves, 27 de febrero, 'La Revuelta' recibió a un actor internacional, Chris Pratt. Para sorpresa de todos, su visita fue un bombazo en la televisión pública dejando sin habla a quienes se encontraban en el teatro y en su propia casa. El intérprete se encontraba en España por la promoción de su último proyecto junto a Millie Bobby Brown, 'Estado eléctrico'.

Así, el programa consiguió entrevistar a su segundo actor de Hollywood que se sintió muy cómodo y no dejó de sonreír en toda la entrevista entendiendo los chistes del formato. Hasta se mojó en las preguntas clásicas. Todo ello en una entrevista en la que David Broncano le entrevistó en inglés sin necesidad de una voz en off que tradujera lo dicho.

Un momento épico y que seguro que quedará para la historia del programa, pero que ahora, pasados los días, el jiennense ha descubierto el fallo que cometió durante toda la entrevista. Es por ello que en el programa siguiente, durante la sección de Jorge Ponce, David Broncano quiso disculparse.

| RTVE

El problema estuvo nada más y nada menos que en la traducción. David Broncano no tradujo nada para quienes no saben inglés. "Luego vi el programa cuando llegué a casa y me di cuenta de que no traduje nada". Por ello, quiso disculparse: "Quiero disculparme con las personas que no saben inglés, porque no entendieron nada. Vieron el programa y dijeron pasarlo muy bien", añadió en tono de humor.

"El próximo día traduciré más", sentenció. Pidiendo perdón porque "en mi cabeza había ido traduciendo, pero luego eran 5 minutos y nada". Seguramente debió ser la emoción de tener delante a un actor de Hollywood y de enfrentarse a una entrevista así, aunque como bien pudo verse el idioma no fue una barrera.

En el programa de anoche, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 sufrió una noche por la gran competencia de 'La isla de las Tentaciones. No pudo con la batalla y el formato se quedó en un 12,5% de share y obtuvo 1.692.000 de espectadores.