La confesión de José Mota sobre su sueldo en televisión que pocos esperaban

José Mota vuelve a la televisión pública con un nuevo programa, 'José Mota No News'. Por ello, ha visitado 'La Revuelta' para promocionar este show que se estrene el viernes, 14 de febrero, a las 21:50 en La 1. Será un oasis donde las malas noticias no tienen cabida, solo el humor donde Patricia Conde copresenta y Santiago Segura y Florentino Fernández colaboran.

Tras hablar de la nueva apuesta de Televisión Española y las expectativas sobre su primer programa, dio comienzo el verdadero show entre cómicos. David Broncano quiso lanzarle una pregunta de lo más personal para indagar en ese "José Mota más personal, el de detrás de la risa". El humorista aceptó responderla, pero con la condición de realizarse tres preguntas cada uno, a lo que el conductor de 'La Revuelta' aceptó.

"¿Cuántos hijos tienes, de qué edades y cuál te gusta más?", quiso saber David Broncano y el cómico le respondió: "17, 11 y 9. Mi mujer me dice que siempre estoy más con el niño, pero son mi vida los tres y mi mujer. No se puede ser mejor madre y mejor compañera de vida".

| RTVE

El nuevo presentador de La 1, comenzó la guerra de preguntas. Le preguntó al jiennense sobre gatillazos a lo que respondió que sí, ya que le "vino a la cabeza una pequeña movida familiar". También confesó haberse tirado una ventosidad en clase de la que tuvieron que evacuar a sus compañeros: “Y nunca dije que había sido yo”, recordó entre risas. El humorista se sintió identificado porque vivió la misma situación.

Sin problema respondió a las preguntas, pero el problema vino con la tercera. José Mota le preguntó sobre dineronegro y David Broncano quiso tirar de humor: "Abajo en el camerino tengo 100 euros en billetes. Me gusta estar preparado y tener calderilla. No es negro, lo saco del banco".

Por su parte, la pregunta que más le costó contestar a José Mota fue en relación también al dinero. El presentador le preguntó qué cadena le pagaba más, si TVE o Telecinco: "Era parecido, un poquito más en Telecinco. Pero cada sitio tiene su cosa", subrayó. Ante tal lluvia de preguntas cómicas, David Broncano acabó arrepintiéndose: "¿por qué me he metido yo en esto pudiéndote entrevistar tranquilamente? No tenía ninguna necesidad", bromeó.