Aitana no esperaba la pregunta de David Broncano sobre sus novios en 'La Revuelta'

Aitana visitó este miércoles 19 de febrero el plató de 'La Revuelta' para presentar su nuevo documental en Netflix, "Metamorfosis". La artista abordó distintos temas personales, desde su experiencia con la hipocondría y la depresión hasta los rumores constantes sobre su vida sentimental. De hecho, David Broncano hizo una pregunta que muchos han calificado como encerrona de 'La Revuelta'.

Entre risas, Aitana comentó cómo los medios han llegado a relacionarla con varias personas al mismo tiempo: "Hasta hace poco, a ojos del público tenía tres novios, pero vaya tres. Eran una pasada", expresó, dejando claro que muchas veces ni siquiera conoce a quienes le atribuyen como pareja.

Sobre las noticias de la prensa del corazón, Aitana explicó: "Hay veces que dice cosas reales, pero hay otra muchas que no. Entonces, me da vergüenza por ellos. Es que a muchos no los conozco". Además, la cantante contó que en alguna ocasión uno de estos falsos romances fue utilizado como excusa para intentar acercarse a ella: "Pero no ha pasado nada más. Ha sido por la broma".

| RTVE

David Broncano también le preguntó si suele tener contacto con futbolistas, ya que su nombre ha sido vinculado con jugadores como Vinicius o Jude Bellingham. Aitana negó estar rodeada de deportistas y, ante la insistencia de David Broncano, aclaró su relación con Vinicius, generando una reacción entre el público de 'La Revuelta'.

"No, no quiero más novios", respondió con firmeza, descartando cualquier tipo de romance con el jugador del Real Madrid. Explicó que lo conoció en Ibiza durante unas vacaciones con amigas: "Es muy majo y es muy amigo de amigos míos. Nos hemos encontrado con más gente, pero solo fue una vez, o sea, que no lo conozco".

La conversación también llevó a Aitana a hablar sobre sus sentimientos y lo difícil que es enamorarla: "Me ha costado que me gusten los hombres, a pesar de lo que dicen por ahí". Además, reveló que la presión de los paparazis ha disminuido en las últimas semanas, pero que sigue manteniendo muchos aspectos de su vida en privado. "La prensa no conoce muchas cosas que hago, puesto que las realizo a escondidas", sentenció.