El padre de David Broncano dice lo menos pensado de su propio hijo en 'La Revuelta'

Anna Castillovisitó este martes 'La Revuelta' con motivo de su nuevo proyecto. La actriz fue a presentar 'Su Majestad', la nueva serie que protagoniza y que llega a Amazon Prime Video el próximo 27 de febrero. Y, como es de esperar, David Broncano lanzó sus indiscretas preguntas llenas de humor.

En este caso, le preguntó si alguna vez se había liado con un primo, una práctica habitual en la realeza. "¿Te has enrollado alguna vez con un primo?", preguntó. Mientras que Anna Castillo se pensaba en cómo contestar tras responder que no, al presentador se le vino a la cabeza una confesión. "Esta pregunta me gusta mucho hacerla. Y es que hoy han venido mis padres y me he enterado de una cosa rarísima".

Tras preguntar a su padre, el conductor de 'La Revuelta' reveló el secreto: "¡Me he enterado hoy de que mis abuelos eran primos!". "¿Esto es cierto no, papá? Sí o sí", insistió el humorista, antes de cederle la palabra a su progenitor.

| RTVE

"No sé como ha salido, pero ha salido que mis abuelos paternos eran primos sí... Y uno de mis primos no se lo creía. Como que era una cosa imposible", confesó el padre del presentador, que detuvo la entrevista con la actriz para contar una curiosidad familiar.

Prosiguió explicando la razón de esta curiosidad: "Vivían en pueblos muy pequeños de Extremadura, y en aquellos tiempos, sin coches y sin tinder... es lo que había", comentó entre risas que no dudó en bromear como su hijo.

"Sin embargo tu padre... estaba bien ¿era normal no?", añadió David Broncano con ironía. "Aparentemente sí", respondió el familiar del presentador, algo incómodo, antes de dejar paso a la entrevista de la actriz. "Me alegro de que no fuera a más", concluyó el humorista entre risas.

El programa de ayer de 'La Revuelta' de David Broncano ocupó un segundo lugar en La 1 con un 14,1% y 1.867.000 seguidores: sube al 25,6% en el público entre 25 y 44 años. De esta forma, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró el martes con un estupendo 15,7% y 2.067.000 espectadores.