Las lágrimas de Susana Saborido por las palabras de Joaquín Sánchez en 'El capitán'

'El capitán en América' emitió su sexto episodio lleno de emoción y romanticismo. Joaquín Sánchez y Susana Saborido, después de 23 años de relación y 19 años de matrimonio, decidieron renovar sus votos en un entorno tan icónico como Las Vegas. La pareja selló su amor en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley, un detalle que añadió un toque de singularidad al momento.

Uno de los aspectos ¡emotivos de la boda fue la presencia de sus hijas, Salma y Daniela, que por primera vez presenciaron a sus padres en el altar. Ambas jóvenes mostraron su emoción y agradecimiento, dedicando unas palabras a sus progenitores. "Todo lo que somos es gracias a vosotros", expresó la hija mayor en 'El capitán en América'.

El propio Joaquín Sánchez no ocultó su sorpresa ante la experiencia. "Ni por asomo me podía imaginar que algún día me casaría con mi mujer en Las Vegas", confesó el exfutbolista del Betis, demostrando lo especial que fue el momento para él. Por su parte, Susana Saborido destacó la conexión que mantiene con su esposo: "Nuestras hijas tienen admiración por nosotros. Nos peleamos mucho, pero también nos queremos mucho", afirmó.

| Atresmedia

El momento más emotivo llegó cuando Joaquín Sánchez pronunció sus votos, con palabras que hicieron llorar a su esposa y a toda la familia. "El camino ha sido largo, pero muy bonito. Hemos vivido de todo. Con mis hijas delante, te quiero agradecer todo lo que haces por nosotros cada día, por estar en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", expresó con emoción. Susana, visiblemente conmovida, tuvo que hacer una pausa para recomponerse en 'El capitán en América.

Joaquín Sánchez, conmovido por la reacción de su mujer, la tomó de las manos y continuó con su emotivo discurso: "Nuestro amor puede con todo. Me volvería a casar contigo porque eres la mujer más importante de mi vida y me has enseñado muchas cosas. Te quiero mucho. Gracias por el amor que cada día repartes".

Por su parte, Susana Saborido también dedicó unas sentidas palabras a su esposo antes de dar el esperado "Sí, quiero". "Eres la persona más importante para mí. Te quiero más que a mi vida, siempre quiero estar a tu lado. No puedo estar más contenta de que seas el padre de mis hijas porque eres un hombre maravilloso y con un corazón que no te cabe en el pecho", declaró entre lágrimas en 'El capitán en América.