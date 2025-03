Una colaboradora de 'Ni que fuéramos' anuncia su salida por un motivo de peso

Desde su estreno en mayo de 2024, 'Ni que fuéramos' se ha convertido en una oferta habitual para los espectadores de las tardes televisivas.Siguiendo la estela de 'Sálvame', su éxito radica en un equipo de colaboradores carismáticos bajo la dirección de David Valldeperas. Sin embargo, hay una colaboradora habitual de 'Ni que fuéramos', que ha anunciado a través de sus redes sociales que abandona el formato.

Recordamos que 'Ni que fuéramos' cuenta con rostros emblemáticos como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés o María Patiño. Sin embargo, también ha dado la bienvenida a nuevas figuras que han conseguido hacerse un hueco en el formato de TEN. Entre estos fichajes destacan Marta Riesco, Javier de Hoyos, Gonzalo Vázquez, Raúl Rodríguez, Juanma Fernández o Sandra Bruman, quienes también han conquistado al público.

Sin embargo, la audiencia tendrá que prescindir temporalmente de una de estas colaboradoras, porque Sandra Bruman ha decidido hacer una pausa en su participación en 'Ni que fuéramos'. A través de un vídeo en sus redes sociales, la vedette comunicó su decisión de apartarse durante "unas semanas".

| Canal Quickie

"Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión, pero quiero deciros que estaré un tiempo sin que me veáis. No ha pasado nada, no quiero que haya especulaciones de nada", explicó, buscando disipar cualquier tipo de rumor. De este modo, ha afirmado que actualmente cuenta con mucho trabajo y no tiene tiempo como le gustaría de poder dedicarse a 'Ni que fuéramos'.

Por lo tanto, Sandra Bruman detalló los verdaderos motivos que la han llevado a dar este paso, asegurando que "simplemente, quiero hacer un parón porque llevo mucho trabajo. La verdad es que voy a tope, sin descansar ningún día y es muchísimo trajín. He decidido tomar unas semanas de descanso, de vacaciones para coger fuerzas y volver con muchas ganas".

Cabe destacar que, el próximo mes de abril, los colaboradores saltarán a las tardes de La 1 con un nuevo proyecto en la tarde. Sin embargo, todo apunta a que no serán todos, pese a que se desconoce quienes lo harán y quienes no. Lydia Lozano, Belén Esteban, Chelo García-Cortés o María Patiño son las que más suenan para formar parte de este proyecto.