Santi Acosta paraliza 'De Viernes' por lo que se atreve a decir José Antonio León

El último 'De Viernes' estuvo marcado por un tenso enfrentamiento entre José Antonio León y Santi Acosta a raíz de la entrevista con Claudia Bavel, la supuesta amante de Iker Casillas. La entrevista subió de tono cuando el colaborador arremetió contra la entrevistada, acusándola de revelar intimidades del exfutbolista. Esto obligó a Santi Acosta a intervenir en directo en 'De Viernes'.

"Voy a ser tajante: se te viene un marrón gordo con Iker. Es verdad que dices que estás en tu libertad, pero no estás en la libertad de hablar de la intimidad de la otra persona", sentenció José Antonio León, desafiando a Claudia Bavel en directo. Ante esta acusación, la invitada se defendió asegurando: "Yo no he hablado de intimidad". Sin embargo, el periodista insistió en que, antes de entrar a plató, había ofrecido una entrevista en la que muchas cosas "se habían tapado" porque "serían un marrón hasta para nosotros".

El enfrentamiento escaló en 'De Viernes' cuando José Antonio León prosiguió con su argumentación: "Estás invadiendo su intimidad. Es importante saber dónde están los límites y no sé si te están asesorando bien porque estás metiendo una detrás de otra. Y las pelotas de Iker Casillas, si no son en el terreno de juego, son ilegales contarlas".

No obstante, esta postura no fue compartida por todos en plató, como Ángela Portero, que intervino para expresar su desacuerdo: "Yo creo que no ha traspasado la barrera de la intimidad". A pesar de la discrepancia de su compañera, José Antonio León continuó con sus reproches y sacó a relucir los supuestos acuerdos de Claudia Bavel con el paparazzi Jordi Martín. "Aquí todo va soltándose parece por fascículos, pero tú cuentas en tus testimonios que has estado con cientos", comentó el periodista.

"Que no es el problema con los que ha estado. El problema aquí es que se aproveche de los que ha estado para venir y contarlo y sacar un rendimiento económico del sufrimiento de un chaval", argumentó, poniendo en duda la justificación de la presencia de Bavel en el programa.

En ese momento, Santi Acosta no pudo contenerse más y se levantó para frenar a su compañero en 'De Viernes'. "Como todo el que se sienta en nuestro plató, porque todo el mundo viene por contrato cobrando como nosotros. Entonces, vamos a centrarnos en qué es criticable", le recriminó con contundencia.

José Antonio León no tardó en responder y matizó su postura, dejando claro su punto de vista: "No estoy hablando de que cobre. Hablo de aprovechar una oportunidad puntual justificada por una falsa relación, porque simplemente era una relación abierta. Y ella además ha ido cambiando el discurso de principio a fin, no hay quién se la crea".