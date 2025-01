Manolo Sarriá reaparece tras sufrir un accidente y estar hospitalizado en Nochevieja

Manolo Sarriá, conocido integrante del mítico dúo cómico Sacapuntas, protagonizó un susto durante las celebraciones de fin de año que lo llevó a pasar la Nochevieja en un centro hospitalario. El malagueño compartió detalles del incidente en el programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. Todo después de que hace tan solo unos meses volviese a 'Atrápame si puedes' de Canal Sur tras un tiempo de ausencia.

"Manolo Sarriá ha sufrido un grave accidente doméstico que le ha producido graves lesiones. El integrante del mítico Dúo Sacapuntas sufrió un golpe en su casa en fin de año", anunció Sonsoles Ónega antes de dar paso al humorista, quien entró en directo para tranquilizar a sus seguidores.

"Aquí estoy ya bastante recuperado, bastante bien y sin problemas ninguno, gracias a Dios. Estábamos arreglando un poco la casa, la mesa, porque cenábamos aquí el día de Nochevieja. Se cayó algo y nosotros tenemos una mesa que es un tablero de cristal, no me di cuenta y no controlé la distancia y al agacharme para cogerlo me pegué en el entrecejo con el pico de la mesa", relató Manolo Sarriá, describiendo la desafortunada secuencia de los hechos.

| Atresmedia

El accidente le ocasionó una herida considerable que requirió atención médica inmediata. "Me pusieron cinco puntos de sutura con el dolor de aquello, muchísima sangre, todo muy aparatoso. Me fui al ambulatorio, me atendieron de lujo y me cosieron ahí. Al día siguiente los ojos morados y parecía que me habían dado una paliza. Con ganas de empezar ya todo bien", añadió Manolo Sarriá.

Además de este accidente reciente, Manolo Sarriá aprovechó para abordar su prolongada ausencia del programa 'Atrápame si puedes', que presenta en Canal Sur. Desde septiembre, Antonio Garrido asumió el rol de conductor del concurso, en principio, debido a unas "merecidas vacaciones". Sin embargo, su regreso se postergó por problemas de salud adicionales.

"He estado con unos problemillas de salud, pero ya está todo resuelto. Estoy perfecto gracias a Dios y a mi Cautivo, que nos tiene aquí siempre empujándonos. He estado pachucho, como todo el mundo nos ponemos, pero también nos recuperamos y aquí estamos de nuevo", concluyó Manolo Sarriá, transmitiendo optimismo y mucha gratitud por el apoyo recibido.