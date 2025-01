Manolo Sarriá reapareix després de patir un accident i estar hospitalitzat la nit de Cap d'Any

Manolo Sarrià, conegut integrant del mític duo còmic Sacapuntas, va protagonitzar un ensurt durant les celebracions de cap d'any que el va portar a passar la nit de Cap d'Any en un centre hospitalari. El malagueny va compartir detalls de l'incident en el programa 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3. Tot després que fa tan sols uns mesos tornés a 'Atrápame si puedes' de Canal Sur després d'un temps d'absència.

"Manolo Sarrià ha patit un greu accident domèstic que li ha produït greus lesions. L'integrant del mític Duo Sacapuntas va patir un cop a casa seva a cap d'any", va anunciar Sonsoles Ónega abans de donar pas a l'humorista, qui va entrar en directe per tranquil·litzar els seus seguidors.

"Aquí estic ja bastant recuperat, bastant bé i sense problemes cap, gràcies a Déu. Estàvem arreglant una mica la casa, la taula, perquè sopàvem aquí el dia de Cap d'Any. Va caure alguna cosa i nosaltres tenim una taula que és un tauler de vidre, no me'n vaig adonar i no vaig controlar la distància i en ajupir-me per agafar-ho em vaig donar al front amb el cantó de la taula", va relatar Manolo Sarrià, descrivint la desafortunada seqüència dels fets.

| Atresmedia

L'accident li va ocasionar una ferida considerable que va requerir atenció mèdica immediata. "Em van posar cinc punts de sutura amb el dolor d'allò, moltíssima sang, tot molt aparatós. Me'n vaig anar a l'ambulatori, em van atendre de luxe i em van cosir allà. L'endemà els ulls morats i semblava que m'havien donat una pallissa. Amb ganes de començar ja tot bé", va afegir Manolo Sarrià.

A més d'aquest accident recent, Manolo Sarrià va aprofitar per abordar la seva prolongada absència del programa 'Atrápame si puedes', que presenta a Canal Sur. Des de setembre, Antonio Garrido va assumir el rol de conductor del concurs, en principi, degut a unes "merescudes vacances". No obstant això, el seu retorn es va postergar per problemes de salut addicionals.

"He estat amb uns problemes de salut, però ja està tot resolt. Estic perfecte gràcies a Déu i al meu Cautivo, que ens té aquí sempre empenyent-nos. He estat malalt, com tothom ens posem, però també ens recuperem i aquí estem de nou", va concloure Manolo Sarrià, transmetent optimisme i molta gratitud pel suport rebut.