'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa entre lágrimas a una cantante en su estreno

La primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' ha comenzado con emoción y tensión en su estreno, y ya cuenta con su primera expulsada. Una cantante ha sido la concursante que ha tenido que abandonar el talent show tras una prueba de eliminación que puso a prueba la creatividad y habilidad de los participantes.

El desafío final de esta primera entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity' no fue sencillo. La Terremoto de Alcorcón, Carmen Farala, Pilar Rubio, Laura Sánchez y Silvia Superstar se enfrentaron a una prueba que las dejó sin palabras debido a la particularidad de los materiales que debían utilizar. Siguiendo la línea de la moda sostenible, el talent show de La 1 propuso a las aspirantes "diseñar y confeccionar una prenda 100% ecológica en la que puedan crecer plantas".

Carmen Farala supo desenvolverse con solvencia gracias a su experiencia con distintos tipos de tejidos y se aseguró la continuidad en el concurso. Pilar Rubio y Laura Sánchez también lograron sorprender a los jueces, dejando a La Terremoto de Alcorcón y Silvia Superstar como las dos concursantes en riesgo de expulsión. Finalmente, el jurado coincidió en su veredicto y tomó una decisión unánime.

| RTVE

Ambas aspirantes quedaron por debajo de las expectativas del reto, pero fue Silvia Superstar quien terminó fuera del 'Maestros de la Costura Celebrity'. "No sabemos si es que no has entendido bien la prueba. Apenas has dedicado los últimos cinco minutos en incorporar este material vivo, que era el protagonista de la prueba", le reprochó Lorenzo Caprile.

La resolución fue un golpe para Silvia Superstar, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre. Su compañera en la nominación la abrazó, expresando una mezcla de alivio y tristeza por la decisión. Aunque afectada por la eliminación, Silvia Superstar asumió el resultado con deportividad: "Me hacía una ilusión tremenda. Es una oportunidad para mí que os agradezco un montón".

Antes de abandonar el plató de 'Maestros de la Costura Celebrity', recibió elogios del jurado y de la presentadora. De hecho, se despidió señalando a Pilar Rubio como su apuesta para ganar el concurso. Además, dejó claro que la competición no es tarea fácil: "Ojo, esto es un juego duro que es muy fuerte".