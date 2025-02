Lo que dice Kiko Matamoros obliga a Anabel Pantoja a intervenir en 'Ni que fuéramos'

Anabel Pantoja se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida tras la investigación que enfrenta junto a David Rodríguez, por un presunto caso de maltrato infantil. La joven, visiblemente afectada, ha tenido varios desencuentros con reporteros debido a la constante presión mediática. Este viernes, sin embargo, Anabel Pantoja no pudo más y decidió intervenir en 'Ni que fuéramos' enviando un mensaje a María Patiño.

Su objetivo fue expresar su malestar por las declaraciones de Kiko Matamoros, que lanzó una dura acusación minutos antes. El colaborador aseguró haber visto unas imágenes de Anabel Pantoja en las que, supuestamente, entraba en la parte trasera de un vehículo con su hija Alma en brazos. De este modo, parecía que el coche arrancaba sin que la menor estuviera correctamente sentada en su sillita, tal como establece la normativa de tráfico.

"Estoy viendo estas imágenes y yo no sé, de verdad, cómo le funciona la cabeza a estos seres. Y lo digo con respeto, pero podría decir otra cosa peor", expresó Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'. "Están imputados, se supone que hay un supuesto caso de imprudencia respecto de la bebé. Y resulta que se mete Anabel en el coche y coge a la niña y la lleva en brazos, que está prohibido. No se puede, está absolutamente prohibido", añadió el colaborador.

"No entiendo absolutamente nada, o sea, son analfabetos. No tienen ni idea de cómo hay que cuidar a una criatura, les da todo lo mismo. A mí me parece una locura esto", sentenció Kiko Matamoros antes de proceder a leer la normativa sobre el transporte de menores en vehículos.

Poco después, Anabel Pantoja reaccionó enviando un mensaje directo a María Patiño, expresando su indignación por las palabras de Kiko Matamoros. "María, Matamoros nos está diciendo que somos unos cafres por no llevar la sillita. Creo que sobra decir que, después de la situación que estamos viviendo, haga estos comentarios, porque es absolutamente mentira", leyó la presentadora en directo.

"Me meto con ella en el coche para colocarla y no exponerla a la prensa, a fotos o a situaciones incómodas. Me resulta muy feo por su parte. Ya no puedo más, ya no puedo más", concluía el mensaje de Anabel.

Tras escuchar estas palabras, Kiko Matamoros decidió retractarse y ofrecer disculpas: "La verdad es tuya y te pido perdón pero, además, de verdad. Absolutamente arrepentido de hacer un juicio adelantado". "Les pido perdón a los dos y celebro que tengáis esa conciencia además. Un beso a los dos y lo siento de corazón", reiteró el colaborador de 'Ni que fuéramos'.