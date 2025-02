Comunicado de Belén Rodríguez sobre su estado de salud con la mejor de las noticias

Belén Rodríguez ha compartido con sus seguidores una noticia esperanzadora sobre su estado de salud. La periodista y colaboradora ha anunciado que ha completado el tratamiento contra el cáncer de garganta y que ahora se centra en su recuperación.

"Ya he acabado el tratamiento, inicio la recuperación con ganas y fuerzas para volver a mi vida lo antes posible", escribió junto a una imagen en la que aparece vestida con ropa deportiva. En su mensaje también quiso agradecer el apoyo recibido: "Han sido días duros en los que he estado muy bien cuidada. Me quedo con todo el amor y el aprendizaje, gracias".

Este mensaje llega después de que en noviembre tomara la decisión de alejarse de la televisión tras recibir el diagnóstico. Además, acompañó sus palabras con un corazón y el hashtag 'reiniciándome'.

Durante los últimos días, la preocupación por su estado de salud aumentó cuando el periodista Iván Reboso informó en 'Fiesta' de que Belén Rodríguez había sido hospitalizada a causa de los efectos secundarios del tratamiento. Ella misma quiso hacer pública la noticia "para que no haya especulaciones y nadie se preocupe".

| @be.belenrodriguez, Instagram

El periodista detalló que su compañera había estado sometida a varias semanas de tratamiento y que uno de los principales efectos había sido un dolor intenso que le dificultaba alimentarse. "Los médicos han aconsejado que estuviera ingresada para controlar la medicación y que pudiese comer", explicó el periodista. Afortunadamente, el estado de salud de Belén Rodríguez ha mejorado y ya ha recibido el alta.

Recordamos que Belén Rodríguez contó que todo comenzó el verano pasado, cuando empezó a notar una tos persistente y molestias en la garganta. "Me dio una crisis de tos y estornudos que me duró varias semanas. Ahí empecé a ser consciente de que tenía algo malo, no quería ir al médico porque sabía que algo iba mal", relató en su momento.

Tras someterse a distintas pruebas, los especialistas confirmaron que padecía un tumor maligno y le recomendaron actuar sin demora. "La verdad es que me lo dijeron con un tacto tremendo. Agradezco la amabilidad que tuvieron conmigo", explicó la colaboradora, que aseguró que no se sorprendió con el diagnóstico porque intuía que su estado de salud no era bueno.