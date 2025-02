Escaleto regresa a 'Ni que fuéramos' tras una lucha de siete meses contra un cáncer

Tras muchos rumores, Escaleto ha regresado a 'Ni que fuéramos' siete meses después de su último programa. El redactor de Fabricantes Studios no ha aparecido desde antes del verano en el programa de Ten. No obstante, este jueves 20 de febrero, César Toral, más conocido como Escaleto, ha vuelto a 'Ni que fuéramos' explicando que fue diagnosticado de un cáncer de testículos.

De este modo, 'Ni que fuéramos' ha arrancado con un emotivo vídeo anunciando el regreso de Escaleto. Durante todos estos meses, el público ha pedido cada día explicaciones sobre la ausencia del redactor, que ha formado parte del proyecto desde el inicio. Sin embargo, ha sido el propio César Toral el que ha desvelado el verdadero motivo de su ausencia.

"No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos, no me han echado, nada de eso ha pasado. Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano. Lo que ha pasado es algo que tiene seis letras, que es cáncer, del cual hoy puedo decir que estoy, de momento, recuperado", explicaba Escaleto en directo en 'Ni que fuéramos'.

| Canal Quickie

Por lo tanto, Escaleto ha explicado que le hicieron unas pruebas y detectaron una masa maligna en sus testículos. De hecho, leyó el informe durante una publicidad de 'Ni que fuéramos' en el especial de la 'Fashion Week'. Justo después, junto a Isa Morata, subdirectora del formato, fue a urgencias para obtener toda la información sobre el informe.

"Me operaron, analizaron el tumor y una vez analizado me dijeron que era un cáncer con muy buen pronóstico. Cada caso es particular y en el mío me dijeron que tenía que darme sesiones de quimio. Ha ido muy bien, porque estaba muy localizado", añadía Escaleto sobre su caso.

Durante su regreso, también ha desvelado que Kiko Matamoros fue uno de los primeros en enterarse de lo sucedido. Por lo tanto, este ha sido el verdadero motivo por el que Escaleto ha abandonado 'Ni que fuéramos' durante meses. Ahora, el redactor se incorpora al formato de nuevo, justo a la espera de su salto a La 1 el próximo mes de abril.