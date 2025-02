Lolita Flores sorprende anunciando su salida de 'Tardear' y desvela el motivo de peso

Lolita Flores ha anunciado su salida de 'Tardear' en Telecinco debido a la incompatibilidad con sus otros compromisos profesionales. La cantante y actriz, que formaba parte de la tertulia VIP del espacio, ha comunicado su decisión este martes 4 de febrero. Es, además, justo en el momento en que 'Tardear' se ha reformulado, incorporando a Ágatha Ruiz de la Prada como colaboradora.

"No sé si coincidiré aquí con ella, porque en marzo me tengo que ir", declaraba Lolita Flores al comentar la incorporación de la diseñadora. Su anuncio se producía tras un debate en el que se hablaba de la relación de Ágatha Ruiz de la Prada con José Manuel Díaz-Patón.

Lolita Flores también quiso dirigir unas palabras a la diseñadora en su primer día como tertuliana en 'Tardear'. "Quiero felicitar a Agatha por ser colaboradora de este programa, no sé si coincidiré con ella o no, porque en marzo tengo una película y el otro programa de televisión y me tengo que ir. Pero siempre sé que esta será mi casa para volver", afirmaba con cariño.

Sin embargo, Lolita Flores no dejó pasar la oportunidad de responder con ironía a las declaraciones de José Manuel Díaz-Patón. Este insinuó que la polémica con Ágatha había sido una estrategia para ganar notoriedad: "Además de felicitar a Agatha, si realmente ha roto con su pareja, que no lo sé, ella tendrá sus motivos. Yo no voy a hablar más del tema, lo único que os pido es que el día que queráis lanzar a una estrella, llamadme".

"Si tenéis a alguien que realmente queráis lanzar al estrellato, me llamáis, yo pongo algo en Instagram o algo, y listo. No lo digo por Agatha, que lleva muchos años currándose su profesión y tiene una personalidad muy digna y honorable para sentarse en esta mesa. Sobre todo ahora que yo me voy", zanjaba Lolita Flores.

Ante las preguntas de los presentadores sobre su marcha, Lolita Flores confirmó que la decisión es definitiva. "Yo tengo Poncia en el teatro, empiezo una película, un programa en la otra cadena... ¡Si no tengo tiempo ni de echarme novio!", aclaraba. De esta manera, Lolita Flores confirma que no podrá compaginar 'Tardear' con las grabaciones de 'Tu cara me suena', como ya sucedió el año pasado cuando temporalmente dejó el programa.

Finalmente, Lolita Flores quiso zanjar a cualquier polémica con Ágatha Ruiz de la Prada y su pareja, quien también ha debutado como colaborador en 'Mañaneros'. "En serio, yo ya lo dije la otra vez, quiero terminar con este asunto. No me interesa la vida de nadie porque no me gusta que se metan en la mía, así que no hablo de la vida de nadie porque no me gusta que lo hagan sobre la mía. Yo estoy aquí como colaboradora, si me nombran contesto y si no me nombran no hablo de nadie. Es así", sentenciaba.