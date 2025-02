'TardeAR' arranca nueva etapa con dos nuevas colaboradoras que darán que hablar

'TardeAR' ha arrancado una nueva etapa en Telecinco tras la salida de Ana Rosa Quintana a la mañana. Verónica Dulanto y Frank Blanco son los encargados de ponerse al frente de la franja vespertina de Telecinco a partir de este 3 de febrero. De hecho, 'TardeAR' ha arrancado etapa con dos nuevos fichajes que darán mucho que hablar.

"Muy buenas tardes, aquí y ahora arrancamos este nuevo 'TardeAR', que trae nueva chica en la oficina. Verónica Dulanto, que alegría", arrancaba Frank Blanco, que daba paso a su compañera: "Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bievenidos a 'TardeAR' en esta nueva era. Por cierto, tenemos a dos colaboradoras nuevas: Ágatha Ruiz de la Prada y Paca la Piraña".

De este modo, tras el salto de varios colaboradores de 'TardeAR' a 'El Programa de Ana Rosa', Ágatha Ruiz de la Prada y Paca la Piraña se incorporan al equipo. De hecho, en este primer programa han coincidido con Cristina Tárrega y Mario Vaquerizo, que se mantienen en la mesa VIP.

| Mediaset

No obstante, Ágatha Ruiz de la Prada ya ha protagonizado uno de sus primeros conflictos, antes ni siquiera de cerrar su contrato con 'TardeAR'. "Hemos estado sudando hasta hace diez minutos, nos has tenido en vilo porque no sabíamos si venías o no venías. ¿No te pagaban lo suficiente", desvelaba Verónica Dulanto a los espectadores de Telecinco.

"Tengo una representante que me ha llamado unas 250 veces, pero traigo un regalo, que se lo iba a regalar a este tan guapo, pero te lo voy a regalar a ti porque tú no has estado estas dos semanas aquí", reaccionaba la nueva colaboradora. "Nos ha costado tanto que no has firmado el contrato ¿o ya lo has firmado?", le preguntaba Frank Blanco a Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, la nueva tertuliana confirmaba su fichaje: "Lo acabo de firmar en este momento".

Cabe destacar que, más allá de estos nuevos fichajes, el programa también ha estrenado nueva imagen, como logo y grafismos. "Hoy arranca el 'TardeAR' más gamberro, Verónica Dulanto y Frank Blanco han okupado el plató", se podía leer en los grafismos.