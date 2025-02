Máximo Huerta desvela toda la verdad sobre su fichaje por 'El Programa de Ana Rosa'

Máximo Huerta se ha pronunciado tras anunciarse su fichaje como colaborador en 'El programa de Ana Rosa'. El periodista regresará al espacio matinal de Telecinco una década después de su última etapa como presentador. Máximo huerta debutará este miércoles 5 de febrero en la nueva sección llamada 'El Aperitivo', en la que comentará temas de interés social y crónica rosa junto a tertulianos como Cristina Cifuentes, Alaska, Antonio Montero y Luis Pliego.

Un día después de conocerse la noticia, el periodista ha querido matizar los detalles de su vuelta. "Todo el mundo está diciendo que vuelvo a partir de este miércoles, pero yo solo he firmado ir uno o dos días. Seguramente uno", ha declarado a Lecturas, aclarando así la información ofrecida en el comunicado de la cadena.

Más allá de esta precisión, Máximo Huerta ha reconocido la emoción que le genera reencontrarse con 'El Programa de Ana Rosa': "Me hace ilusión volver a ver a Ana Rosa. Soy feliz discutiendo con ella", ha señalado entre bromas. Eso sí, ha dejado claro que su regreso será como tertuliano: "No puedo dejar a mi madre. Lo de presentar está lejos de mi alcance emocional en este momento".

| RTVE

En cuanto a la dinámica de 'El Programa de Ana Rosa', Máximo Huerta ha celebrado su diversidad de voces: "Es como una cena de Navidad en familia, cada uno de su padre y de su madre. Y esa diversidad es necesaria". Además, ha destacado la curiosa coincidencia con su trayectoria: "Me hace gracia que este regreso coincida diez años después. Lo dejé cuando publiqué 'No me dejes' y curiosamente, ahora la reeditan", ha comentado con humor.

Este fichaje se produce casi un año después de su visita a 'TardeAR', donde Ana Rosa Quintana ya le insinuó la posibilidad de un regreso. En aquella ocasión, Beatriz Archidona le preguntó si no le tentaba volver a televisión, a lo que Máximo Huerta no dudó en responder: "No sé, si hubiera algo chulo sí".

En tono distendido, incluso bromeó sobre preparar una lista con sus condiciones para Unicorn Content. La propia Ana Rosa le dejó la puerta abierta: "Oye, tú tienes tu silla aquí siempre que quieras. Solo tienes que hacer una parada camino de París, dices oye que voy y aquí está tu silla".