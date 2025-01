Jordi González desaparece de 'D Corazón' y se ve obligado a aclarar el motivo médico

'D Corazón' celebró este sábado su primer aniversario con Anne Igartiburu al frente, pero con una notable ausencia: la de Jordi González. Este imprevisto no pasó desapercibido para los espectadores, ya que se trataba de una fecha especial para el espacio que se estrenó el 20 de enero de 2024. De hecho, RTVE había anunciado este gran acontecimiento con la presencia de los dos presentadores.

Durante el programa, Anne Igartiburu evitó mencionar la ausencia de su compañero, lo que generó aún más intriga entre los seguidores. No fue hasta el día siguiente, durante la emisión dominical, que la presentadora abordó la cuestión. De hecho, 'D Corazón' conectó con Jordi González a través de una videollamada para aclarar la situación.

Con un aspecto visiblemente agotado y la voz afectada por una fuerte ronquera, el comunicador catalán explicó su situación: "Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre...". Jordi González también expresó cierta desorientación al señalar que, en el lugar donde se encontraba, eran las 21:00h.

| RTVE

Anne Igartiburu, mostrando su complicidad y apoyo, le envió ánimos en directo: "Seguro que te recuperas pronto, te necesito aquí". A lo que Jordi González respondió con optimismo, asegurando que intentará estar de vuelta la próxima semana: "La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme mal... No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser...".

"Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito. Oye, qué bien lo hemos pasado este añito", decía con alegría Anne Igartiburu en 'D Corazón'. Estas palabras resonaron en Jordi González, que aprovechó para destacar la calidad humana del equipo: "Da gusto ir a trabajar a un sitio que es amable, donde la gente se ríe, no hay mal rollo, no hablamos mal de nadie...".

Consciente del esfuerzo que hacía Jordi González para participar, Anne Igartiburu decidió despedirse cariñosamente: "Te veo pronto. He de reconocer que es el mejor compañero que podíamos tener".