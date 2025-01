'Fiesta' da la noticia más esperada del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

Una semana después de que la noticia saltara, 'Fiesta' ha vuelto a conectar con Las Palmas de Gran Canaria para dar la última hora del estado de salud de Alma. La hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez sigue ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil. Sin embargo, 'Fiesta' de Emma García ha dado el mejor de los pronósticos sobre su futuro en el hospital.

De este modo, Arabella Otero ha conectado en directo desde el hospital canario en el que se encuentra la niña para compartir con los espectadores las últimas informaciones que llegan. La reportera ha explicado que, según sus fuentes, los médicos ya se estarían planteando trasladar a la bebé a planta.

"Son horas decisivas para el equipo médico que se está dedicando a la pequeña Alma. Aunque el pronóstico sigue siendo reservado, sabemos que mañana lunes tienen previsto reunirse de nuevo con Anabel y David para ver si se podría pasar ya a la niña a planta. Y con ello abandonar esa Unidad de Medicina Intensiva donde lleva ingresada más de una semana".

"Una información que casaría con que, aquí, a las puertas del hospital, haya cada vez menos afluencia de visitas aunque familiares y amigos no hayan querido dejarles solos en ningún momento. También casaría con el hecho que Isabel Pantoja y su hermano Agustín hayan abandonado ya la isla", añadía.

"Familiares y amigos no han querido dejarlos solos en ningún momento y están haciendo turnos para que, en esta semana tan dura que están viviendo, no estén solos. Respecto a los rostros conocidos que hemos visto aquí, en el Materno Infantil, han estado Belén Esteban, que no deja sola a su amiga, ya que este fin de semana ha vuelto a venir y ha estado todo el fin de semana aquí. También Merchi, que en ningún momento ha dejado sola a su hija y a su nieta y que ha estado en todo momento subiendo y bajando a Arguineguín para traerles enseres porque David y Anabel no se han separado de la pequeña", explicaba la reportera de 'Fiesta'.

De este modo, las noticias de 'Fiesta' han sido esperanzadoras. "Hay optimismo y esperanza en este hospital porque parece que la pequeña Alma poquito a poco va dando pasos en positivo", concluía Arabella Otero.

Cabe destacar que, hace unas horas, Susana Molina, íntima amiga de Anabel Pantoja, también hablaba con los reporteros sobre las últimas novedades de la hija de su amiga. Discreta y sin dar datos que sus padres no han querido hacer públicos, la influencer confirmaba las "buenas noticias".

"Bueno, ¿cómo están ellos? Imagino que, como cualquier padre, en una situación así están preocupados, pero al final van saliendo buenas noticias. Tampoco puedo decir mucho más porque no me corresponde. Si ellos no han hablado no voy a ser yo quien diga nada, pero bueno, eso", comentaba ante las cámaras.