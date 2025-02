Las lágrimas de Patricia Pardo en 'Vamos a ver' por una sorpresa de Christian Gálvez

Patricia Pardo vivió un emotivo momento en directo durante la emisión de 'Vamos a ver' este viernes 14 de febrero. La presentadora, que intentó contener las lágrimas, finalmente no pudo evitar emocionarse ante la sorpresa que recibió en directo. Una sorpresa preparada por Christian Gálvez debido al día de San Valentín.

Cuando estaba a punto de finalizar el bloque de actualidad para dar paso al club social, Patricia Pardo fue sorprendida por un ramo de rosas que le entregó Alfonso Egea. La reacción de la periodista fue inmediata: "No te creo, no me lo puedo creer", exclamó asombrada. Ante su sorpresa, el periodista de 'Vamos a ver' le aclaró rápidamente: "Soy el mensajero, no te asustes, no te asustes, soy solo el mensajero".

Visiblemente emocionada, Patricia Pardo trató de no llorar, pero la conmoción fue inevitable. "Yo no quería llorar", confesó entre suspiros, mientras intentaba descubrir quién le había enviado el detalle. "¿Pero de quién es el ramo?", preguntó, a lo que Alfonso Egea respondió con cierta complicidad: "Pues eso no lo sé yo. ¿Cuánta gente te puede mandar a ti un ramo a tu trabajo el día de los enamorados?".

| Mediaset

La respuesta quedó clara: el ramo era un gesto de amor de su marido, Christian Gálvez, por el Día de San Valentín. Aún conmovida por el detalle, Patricia Pardo confirmó la procedencia del regalo contando el número de rosas, sin necesidad de leer la tarjeta.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, miró a cámara y le dedicó unas palabras a su esposo: "Muchas gracias, Christian, te quiero mucho". A pesar de repetir en varias ocasiones que no quería llorar, la emoción fue más fuerte que ella y le costó despedir el bloque de 'Vamos a ver'.

En un último esfuerzo por recomponerse, Patricia Pardo quiso agradecer a sus compañeros y al público por su apoyo incondicional. "Os quiero dar las gracias a todos, porque sois un equipazo, compañeros y amigos de verdad. Y a vosotros (el público) también. Ay, qué llorona soy... Les dejo con Adriana Dorronsoro y el club social. Te quiero, Chris", concluyó entre lágrimas y balbuceos.