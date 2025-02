Confirmado el futuro de Joaquín Prat en 'Vamos a ver' tras dos semanas desaparecido

Joaquín Prat se despidió temporalmente de las mañanas de Telecinco el pasado 3 de febrero, coincidiendo con el regreso de Ana Rosa Quintana. En esa jornada, el comunicador apareció brevemente para dar la bienvenida a su compañera y amiga. Sin embargo, tras este momento, se despidió de los telespectadores, estando dos semanas desaparecido de Telecinco y 'Vamos a ver'.

Su ausencia se debe a unas vacaciones programadas con antelación, antes de que la dirección implementara los recientes cambios en la parrilla matinal de Telecinco. "Has decidido debutar en esto de la tele el mismo día que me marcho yo de vacaciones...", dijo Joaquín Prat en directo en el regreso de 'El Programa de Ana Rosa'. Como resultado, el presentador no ha podido participar en el estreno de la nueva etapa de 'Vamos a ver'.

Tras dos semanas de ausencia, el público de 'Vamos a ver' se ha preguntado cuándo volverá el periodista a su puesto. La respuesta la han ofrecido Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro durante la emisión de este viernes.

| Mediaset

En el cierre de la mesa de actualidad, este viernes 14 de febrero, Patricia Pardo se ha dirigido con afecto a sus compañeros, agradeciéndoles "por ser tan buenos compañeros y amigos". Unas palabras que sugieren que, a partir de la próxima semana, Joaquín Prat retomará su papel como presentador titular de 'Vamos a ver'.

Por su parte, Adriana Dorronsoro ha sido aún más clara al disipar cualquier duda en los últimos segundos del programa. "El lunes vuelve mi queridísimo Joaquín Prat, que tengo ya muchas ganas de verle. Aunque va a venir más moreno que yo y eso no me gusta nada", ha comentado entre bromas.

De este modo, se confirma que el periodista ha disfrutado de unos días de turismo en la playa, posiblemente fuera de España. Por lo tanto, el regreso de Joaquín Prat está confirmado para el próximo lunes 17 de febrero.

Cabe destacar que, pese a la ausencia de Joaquín Prat, 'Vamos a ver' ha triunfado en audiencias en su nuevo horario. El programa, este mismo jueves 13 de febrero, lideraba con un 14,2% y 457.000 espectadores.