Christian Gálvez sentencia los cambios de Mediaset y apunta al responsable directo

Christian Gálvez ha concedido una entrevista que está dando mucho de qué hablar esta semana. El presentador, visitaba el podcast de 'Vaya Vaina' dejando unos potentes titulares en torno a su vida profesional, pero también privada. Se ha mojado en todos los aspectos y ha querido aclarar ciertos momentos de su pasado.

Si por algo se le recuerda al presentador, es por la infinidad de tardes con el programa de 'Pasapalabra'. Pero todo cambió para él en 2019 cuando el formato dio el salto a Antena 3. "Era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años y el último programa estaba grabado", explicó.

Además, ha confesado que Atresmedia le planteó mantenerse como presentador, pero su decisión fue quedarse en casa. Es tanto lo que le influyó esta decisión que hoy en día no se atreve a ver el programa: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta que Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso". "Ahora, forma parte de mi bendito pasado", afirma.

| YouTube

Y, aunque ahora no esté en activo desde que se canceló el concurso 'Boom' en Cuatro, el escritor no ha dudado en dejar potentes titulares. Ha hablado de la reciente crisis que atraviesa el grupo de comunicación al que todavía se encuentra ligado. Lo ha hecho sin pelos en la lengua y señalando claramente el problema que existe para él.

"Mediaset ha vivido una crisis de identidad después de alejarse de los contenidos que le dieron la gloria a Telecinco como 'Sálvame' y 'Pasapalabra'. Es decir, se desmoronan cosas que la gente ya por inercia colocaba" ha expresado.

"Telecinco se enfrenta a otras grandes que han ido haciendo su trabajo" refiriéndose a Antena 3, líder ahora en España, o La 1 con su reciente reestructuración. En sus declaraciones, ha dejado entrever que estos nuevos cambios que propone Mediaset para solventar esta crisis, no llegan en el mejor momento.

"Yo creo que los cambios también es verdad que deberían venir en los buenos momentos. Nosotros, cuando hacíamos 'Pasapalabra', hacíamos cambios importantes de pruebas. Y si molaba, lo dejábamos y, si no, besito y se quedaba como estaba. Pero arriesgabas cuando las cosas iban muy bien" ha reflexionado.