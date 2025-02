Alexia Rivas sentencia a Anabel Pantoja por lo que ha publicado en plena polémica

La situación de Anabel Pantoja y David Rodríguez parece ir aclarando dudas mientras avanza la investigación sobre las lesiones sufridas por su hija Alma. Aunque el proceso judicial sigue en curso, nuevos datos van permitiendo descartar ciertas hipótesis y ofrecer una visión más clara de lo sucedido. En 'Vamos a ver' han seguido revelando detalles sobre el caso.

La periodista Sandra Aladro informó de un aspecto clave en la investigación: "Es un dato que aportan los facultativos al juzgado y que consideran importante en esas pesquisas que están llevando a cabo para conseguir llegar al origen de lo que le ocurrió a la menor". Este dato hace referencia a que se descarta el uso de objetos durante la crisis, lo que aporta una nueva perspectiva al caso.

El colaborador Alfonso Egea también subrayó la relevancia de esta información desde el punto de vista legal: "Es vital desde el punto de vista jurídico porque en el ámbito penal en el que se mueve esta historia tienes que llegar a una conclusión cierta del origen de las lesiones por descarte". De esta manera, los investigadores siguen avanzando en el esclarecimiento del suceso.

El uso de las redes sociales de Anabel Pantoja

Coincidiendo con San Valentín, Anabel Pantoja compartió en redes sociales un desayuno que, aparentemente, le había preparado David Rodríguez. Un gesto con el que ha querido disipar los rumores sobre una posible crisis en la relación. De este modo, desde 'Vamos a ver' también analizaron la situación actual de la pareja.

"Hay un hecho muy revelador, es la primera vez desde el miércoles que están solos. Ya no están los padres de él ni de ella y la pareja está sola y haciendo vida de familia. Eso, dice mucho", explicó Sandra Aladro, resaltando la importancia de este nuevo contexto en el que se encuentran Anabel Pantoja y David Rodríguez.

En cuanto a la reacción de la familia, Giovanna González compartió los planes de Isabel Pantoja respecto a su sobrina: "Aunque desea estar al lado de su sobrina cree que lo mejor es darle espacio en este momento". Por su parte, Alexia Rivas añadió: "Isabel Pantoja no quiere estar allí para que el foco mediático no sea aún más grande".

"Estuve viendo sus redes y creo que ella misma está provocando esta exposición mediática. A mí me sorprende mucho que pidas a los medios de comunicación respeto y que tengas alguna mala palabra, y luego publiques un carrusel de fotos entero de la sala de espera y los bocadillos que te comes en el hospital cuando tu hija está mala... Como si fuera un book de algo divertido", sentenció Alexia Rivas.

"Si pides a la prensa un poco de espacio y que te deje tranquila, si tú publicas eso es algo incongruente", añadió. Sin embargo, Adriana Dorronsoro intervino para defender a la influencer: "Está siendo muy generosa, tampoco vamos a ponernos así".

No obstante, Alexia Rivas insistió en su punto de vista: "Si tú pides respeto y no quieres que la prensa esté encima de ti, lo último que haces es alimentarlo. Subir un carrusel de fotos de la sala de espera me parece de mal gusto, es un momento muy delicado y todos los hemos pasado mal por esto".