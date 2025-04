Kiko Jiménez no se corta y responde directamente a las palabras de Gloria Camila

Este viernes, Gloria Camila rompió su silencio mediático en 'De Viernes', donde se mostró abierta y sincera sobre los aspectos más personales de su vida. La invitada abordó temas tan delicados como su adopción, la muerte de su madre, las dificultades con su hermano y, por supuesto, su tormentosa relación con Kiko Jiménez.

Gloria Camilia, que había evitado pronunciarse sobre su antigua pareja durante años, aprovechó la ocasión para hablar sobre su ruptura con Kiko Jiménez. De hecho, la describió como una de las experiencias más dolorosas de su vida: "Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos una relación. Todo fue mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida porque él tenía su objetivo claro, por eso a día de hoy soy muy desconfiada".

Además, reveló que en 2024 presentó una demanda contra él por un supuesto delito de maltrato psicológico. Por lo tanto, dejó en manos de la justicia la resolución del conflicto: "Será el juez el que tenga la última palabra".

| Telecinco

De este modo, Kiko Jiménez ha respondido a las declaraciones de Gloria Camila con un tono indiferente, en la misma línea de Sofía Suescun, que también lo hizo en 'Socialité'. En 'Fiesta', el colaborador desestimó las palabras de su ex: "Esto es algo muy pasado. Yo hace ya siete años que estoy con Sofía y estoy viviendo el mejor momento de mi vida".

"No solo sufrió ella con nuestra ruptura, yo también lo pasé muy mal cuando me puso los cuernos con Barranco, que de eso no habló en su entrevista. Yo no quiero saber nada de ella, para mí ella está vetada, no pienso hablar del pasado y ella es el pasado. Tú me puedes preguntar lo que quieras, Emma, pero yo te puedo contestar lo que me dé la gana", sentenció Kiko Jiménez en 'Fiesta'

Gloria Camila, atenta a las reacciones que podría generar su entrevista, no tardó en reaccionar en sus redes sociales. Con un toque de humor, publicó una imagen en la que se veía dentro de un armario, con las manos en la cabeza y un gesto de preocupación. "Quiero salir, ¿me podéis levantar ya el veto? Por favor y gracias", escribió irónicamente, mostrando su desdén por las palabras de Kiko Jiménez en 'Fiesta'.