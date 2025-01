La encerrona de 'Fiesta' a Ana Luque que en pleno directo que no pudo evitar

La magia de los Reyes Magos se hizo sentir en 'Fiesta' durante la jornada festiva de este lunes. En esta ocasión, los colaboradores dfueron los protagonistas de un momento especial. Ana Luque, concursante de 'Supervivientes' en 2022, fue una de las afortunadas en recibir un regalo muy particular en 'Fiesta'.

Después de Fiestavisión, Verónica Dulanto y Frank Blanco llamaron al centro del plató a Ana Luque, Alejandro Entrambasaguas y Alexia Rivas para desvelar qué sorpresas habían dejado los Reyes Magos. Ana Luque, aunque emocionada, confesaba cierta preocupación. "Los Reyes suelen ser buenos, ¿eh? Y yo he sido muy buena", decía mientras intentaba anticipar su regalo.

Para aumentar la intriga, le ofrecieron desde 'Fiesta' una serie de pistas. La primera advertía: "Después de este regalo no vas a volver a ser la misma". Aunque optimista, Ana Luque no dudó en aclarar: "Me suena muy bien, pero yo quiero ser yo misma".

| Mediaset

La segunda pista fue aún más reveladora: "Puede que tengas que dar de baja tus filtros de Instagram", lo que llevó a la colaboradora a intuir que podría tratarse de un retoque estético. La tercera pista confirmó sus sospechas: "Es un regalo que no tiene devolución". Ante esto, Ana Luque decidió aceptar con humor: "Me lo quedo, creo que va a ser algo de estética".

Finalmente, Verónica Dulanto leyó un mensaje de Melchor: "Tu sonrisa resplandece tanto como la estrella que seguimos desde hace años. Pero los tres creemos que necesitas un cambio de imagen. Y como la estrella que eres, te traemos un cambio con el estilista de las estrellas".

El plató de 'Fiesta' se llenó de expectativa cuando apareció Alberto Dugarte, estilista de celebridades como Isabel Pantoja o Ana Obregón, con tijeras en mano. "Vengo preparado para todo", aseguró Dugarte, mientras Ana Luque, algo nerviosa, señalaba su cabello y establecía límites claros: "Podéis cortar muy poco, hasta aquí".

Pese a que el estilista insistía en la necesidad de un cambio notable, Ana Luque replicaba: "¡Menos! ¡Decido yo!". "Ana, te va a quedar espléndido", le animaron sus compañeros antes de que 'Fiesta' continuara con otros contenidos.