'Bake Off: Famosos al horno' arranca con una primera expulsada que pocos esperaban

La carpa de 'Bake off: famosos al horno' volvió a abrir sus puertas este domingo 12 de enero en La 1. La primera gala del concurso cautivó a los espectadores por su dinamismo y entretenimiento, pero también dejó la inevitable primera expulsión de la temporada.

El programa arrancó con Paula Vázquez, que se encargó de conducir un autobús que trasladó a los catorce concursantes hasta la icónica carpa del concurso. Allí les esperaban los tres exigentes jueces: Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, quienes serían los encargados de valorar sus creaciones a lo largo de la noche.

En el primer reto de 'Bake Off: famosos al horno', conocido como la prueba de autor, los catorce famosos tuvieron que preparar unas galletas que rindieran homenaje a sus mascotas. Este desafío inicial sirvió para que los concursantes mostraran sus primeras destrezas en pastelería. La mayoría logró convencer a los jueces con sus propuestas, aunque la exigencia subió notablemente en la segunda prueba de la noche.

| RTVE

La prueba de fantasía, decisiva para determinar al primer expulsado, se centró en una tarta de queso que debía ir acompañada por una salsa creada por los participantes. Para añadir un elemento de dificultad, Paula Vázquez anunció que, durante el cocinado, los concursantes serían interrumpidos por diferentes juegos en pareja que les obligarían a pausar su trabajo hasta completarlos. Este giro inesperado puso a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también su capacidad para gestionar el tiempo bajo presión.

Aunque parecía que todos avanzaban con seguridad, las dificultades llegaron al momento de enfriar y desmoldar las tartas. Las altas temperaturas y los nervios jugaron en contra de algunos de los concursantes, complicando los resultados finales. Tras catar las tartas y evaluar también las galletas de la primera prueba, los jueces deliberaron para decidir quién sería el pastelero estrella de la noche y quién debería abandonar.

Entre los más destacados de la jornada estaban Carmen Morales y Lidia Torrent, siendo esta la escogida como la mejor pastelera de la primera gala de 'Bake Off: famosos al horno'. En el otro extremo, los nombres de Finito de Córdoba, Mario Jefferson y Cósima Ramírez surgieron como los candidatos a la eliminación. Después de salvar al cantante, los jueces decidieron que la primera expulsada de esta edición sería Cósima Ramírez.

Con elegancia, Cósima Ramírez se despidió de 'Bake Off: Famosos al horno' mostrando buen humor y agradecimiento hacia sus compañeros. "Se me ha cortado todo el rollo", comentó entre risas. "Me ha encantado conoceros a todos, de verdad, no sufráis", añadió Cósima Ramírez antes de abandonar la carpa del concurso de La 1.