Alessandro Lequio sentencia a Anabel Pantoja tras lo que ha ocurrido en plena polémica

La polémica en torno a Anabel Pantoja sigue creciendo a medida que avanza la investigación por presunto maltrato infantil en la que ella y su pareja están involucrados. Durante la última emisión de 'Vamos a ver', el programa abordó las recientes declaraciones de la influencer a los medios. Alessandro Lequio, por su parte, no dudó en manifestar su descontento con la actitud de Anabel Pantoja.

Los padres de la pequeña Alma han decidido separar sus defensas con el objetivo de proteger la custodia total del bebé en caso de un desenlace adverso en el proceso judicial. Mientras tanto, Anabel Pantoja expresó su incomodidad ante la presencia de los medios en la entrada de su casa. "Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida", afirmó con evidente molestia.

La colaboradora insistió en su deseo de normalidad: "Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseítos", añadió. Con lágrimas en los ojos, reiteró su intención de continuar con su día a día: "Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada, pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa".

| Mediaset

Sin embargo, estas palabras no convencieron a Alessandro Lequio, que mostró su desacuerdo con la actitud de Anabel Pantoja. Cuando Adriana Dorronsoro intentó defenderla, el colaborador de 'Vamos a ver' interrumpió de manera tajante. "Lo siento, Adriana, no, yo no agradezco nada. Es más, estoy molesto con la actitud de Anabel".

Alessandro Lequio argumentó su postura recordando la exposición mediática que Anabel Pantoja ha fomentado en su vida. "Te explico, esta señora convirtió su día a día en foco de atracción y ahora no puede cerrar la persiana", sentenció. Además, cómo en otras ocasiones la colaboradora ha compartido detalles de su intimidad sin reparos: "Hace tres semanas hablábamos de la naturalidad con la que comentaba sus problemas con las almorranas. Pues con esa naturalidad tiene que entender que nosotros hablemos de todo esto".

"Estás siendo cero empático. Ponte a pensar en todo lo que le ha pasado a Anabel en este tiempo. Suficiente que coge y les contesta", le reprochó Alejandra Rubio. Además, insistió en la difícil situación personal que atraviesa la protagonista: "Ha vivido una desgracia y lo último que tenemos que hacer es cuestionar la cara que tiene. Igual no sabíamos qué cara tendríamos los demás".

| Mediaset

Ante esto, Alessandro Lequio trató de justificarse: "Yo creo que he sido de los más empáticos". Sin embargo, Alexia Rivas intervino para recordar lo verdaderamente relevante en esta controversia. "En lo que debemos pensar es en la niña porque no nos olvidemos que aquí la única víctima, en el caso de que la hubiera, es la niña. Ahora mismo importa la niña, más que los padres", expresó con contundencia.

Alexia Rivas también criticó la manera en que Anabel Pantoja ha manejado la situación mediática. "A mí me parece desafortunado el comunicado porque está plagado de incongruencias y de cosas que no son ciertas. En ese caso, es mejor callarse por ti misma para que no te perjudique", concluyó.