Los problemas de salud de María Castro ('La Promesa') que la han llevado al hospital

María Castro ha vivido recientemente un contratiempo de salud que la llevó a acudir de urgencia al hospital. La actriz, conocida por su papel de Pía en la exitosa 'La Promesa' de La 1, sufrió una gastroenteritis aguda que derivó en una deshidratación severa debido a un virus estomacal. A través de sus redes sociales, María Castro compartió su experiencia y lanzó una advertencia a sus seguidores sobre la importancia de una correcta hidratación.

"Esto es un recordatorio para los que estéis con virus de estómago. Mucho cuidado con no beber y no recuperar los líquidos que elimináis", escribió la actriz de 'La Promesa' en sus historias de Instagram. Explicó que, aunque en casa le insistían en que bebiera líquidos, optó por descansar, lo que empeoró su estado. "Porque por eso acabé en Urgencias ayer, de la gastroenteritis aguda y también por la deshidratación severa", explicaba.

María Castro relató cómo su cuerpo reaccionó ante la falta de hidratación: "En casa me decían que bebiese y demás, pero estaba tan agotada que prioricé el dormir, que también es sanador. Con todo esto, el cuerpo se desequilibró, estaba con calambres y con mareos. Tenía la boca seca como si fuese un pájaro abandonado, por más que bebiese".

| María Castro

Durante su paso por urgencias, los médicos le administraron suero para ayudarla a recuperarse, teniendo en cuenta que todo debía ser compatible con la lactancia. "Me metieron suero, todo lo que era compatible con la lactancia para revivirme un poco y ya pasé la noche en casa. Mucho cuidado con los virus estomacales. Un beso y gracias a todos por los mensajes de apoyo", expresó la actriz en su mensaje de agradecimiento.

Afortunadamente, tras este episodio, María Castro ha podido reincorporarse a las grabaciones de 'La Promesa'. Desde su camerino, la actriz mostró su evolución: "Ya de vuelta al trabajo, de regreso a los quehaceres. Mirad cómo me he quedado, constreñida para dentro. Reseca de la propia deshidratación. Tengo la piel, los labios igual. Así que bebiendo mucho y tomando mucho suero y poder seguir con el ritmo y con todo a la vez. Me he hinchado a suero oral. ¿Para cuándo uno que sepa bien?".