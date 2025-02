Fernando Tejero desvela el verdadero motivo detrás de su salida de 'La que se avecina'

Fernando Tejero ha anunciado que deja definitivamente 'La que se avecina', la popular serie de Telecinco que es un éxito rotundo en la televisión española. El actor, que interpreta a "Fermín Trujillo", es uno de los personajes más queridos por los fans.

Así, dice adiós a una bonita etapa en la que ha provocado risas a miles de espectadores. Lo ha hecho en una entrevista en la cadena autonómica La 8 Mediterránea. "Es la primera vez que lo voy a decir, pero yo ya no sigo en 'La que se avecina'". Confirmando que esta exclusiva "la pensaba dar en 'La Revuelta' o 'El Hormiguero' o donde me preguntaran".

El intérprete ha explicado que su decisión responde a nuevos retos profesionales: "Creo que la vida son etapas y yo siento que ya, del personaje de Fermín, está todo contado. Estoy en otro barco ahora. Quiero hacer otras cosas".

| Mediaset

"Soy un actor que si me paso mucho tiempo haciendo lo mismo, me siento un poco funcionario. Con todo el respeto a los funcionarios", ha continuado Tejero, señalando que eligió la profesión actoral "para vivir continuamente otras vidas".

De hecho, el actor visitó el programa de 'El Hormiguero' y Pablo Motos le preguntó por la reciente noticia. Y es que aunque su salida sorprende a los seguidores, Fernando Tejero destacó el cariño y agradecimiento que siente hacia la serie y sus compañeros, con quienes compartió más de una década de grabaciones: "Agradeceré eternamente a los Caballero de haber estado ahí. Este personaje me ha dado muchas alegrías, pero siento que ya está".

El actor se encuentra ahora en nuevos proyectos. El más reciente es el que ha ido a promocionar al programa de Antena 3. Una obra de teatro titulada 'Camino al zoo' que llega este 12 de febrero al Teatro Bellas Artes de Madrid. También, sigue inmerso en la segunda temporada de 'Los Farad' de Mariano Barroso.

Las despedidas nunca fueron fáciles, pero podremos seguir disfrutando de Fernando Tejero aunque no sea en la piel de Fermín Trujillo: "He escrito un corto que voy a dirigir y ahora quiero escribir un largo también". Y no solo eso, el ya expersonaje de 'La que se avecina' ha anunciado que quiere formar una compañía de teatro.