Belén Esteban se cuela en directo en 'Mañaneros' y reclama una deuda a David Broncano

Belén Esteban ha cumplido su apuesta a David Broncano tras el resultado de audiencia de las Campanadas 2024-2025. En 'La Revuelta', la colaboradora predijo que el cómico y Lalachus superarían a Cristina Pedroche, algo que finalmente ocurrió.La 1 lideró las audiencias con un 31,2% y 4,8 millones de espectadores, mientras que Antena 3 alcanzó un 28,1% con 4,3 millones.

En su visita a 'La Revuelta', Belén Esteban lanzó un reto a David Broncano. "Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer", dijo la colaboradora en directo. El humorista aceptó la apuesta, y ahora deberá cumplirla.

De este modo, este jueves 2 de enero, tras conocerse las audiencias, Belén Esteban habló en 'Mañaneros' sobre su victoria, expresando su satisfacción por el gran resultado de La 1. "He ganado la apuesta y estoy súper contenta, súper contenta, porque yo sabía que Broncano y Lalachus hacían un muy buen tándem y eso le gusta mucho a la gente. A mí me gusta mucho la televisión, trabajo en ella, pero me gusta como espectadora y sabía que ganaban. Lo tenía clarísimo y mucha gente me decía que iban a quedar bien pero que no iban a ganar", comentó.

| TVE

Además, Belén Esteban no dudó en desafiar a David Broncano tras la victoria: "Yo dije que, si perdía, iba a cocinar para todo el público, pero como no he perdido, no voy a cocinar. Yo solamente voy a decir: 'Broncano, tiembla; Broncano, tiembla'. Prepárate. Además, tengo que estar todo el programa y él llevará a sus invitados y yo estaré ahí", advirtió, dejando claro que la visita promete sorpresas.

Belén Esteban también destacó que contará con un equipo de apoyo muy creativo. "Tengo a gente muy ingeniosa, un equipo que me respalda como Óscar Cornejo, Adrián Madrid o Miquel Ramells, y tienen muy buenas ideas", decía. La colaboradora dejó claro que se puede esperar una dosis de diversión: "La que se va a liar cuando vaya Belén Esteban a 'La Revuelta'", bromeó Adela González.

Finalmente, Belén Esteban reveló que ya ha hablado con Lalachus, pero no con David Broncano, a quien le dejó un mensaje en tono de broma. "Creo que no se ha puesto en contacto conmigo porque debe estar acojonado", concluía.