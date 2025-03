David Broncano confiesa en 'La Revuelta' un gesto de Pablo Motos con los invitados

Las diferencias entre los programas 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' quedaron atrás si ahora se trata de comparaciones entre David Broncano y Pablo Motos. La noche de ayer martes, 18 de marzo, estuvo marcada por la diferencia entre asistir a un espacio u otro. Y no porque lo sacara a la luz el jiennense, sino la propia invitada, Lia Kali.

La cantante visitó el programa de La 1 y reconoció estar muy nerviosa: "No me gustan nada las entrevistas y en ninguna me he acojonado más que en la tuya. No hay nada peor que ir a una entrevista y no sepas lo que te va a pasar. Lo único que pido es que seas amable conmigo", confesaba.

David Broncano intentó tranquilizarla reconociendo que él siempre intenta crear un buen ambiente, pero Lia Kali no pensó lo mismo objetando varios ejemplos de invitados que no salieron muy contentos: "He visto gente que ha salido con la cara de 'este hijo de puta, no vuelvo más'. Recuerdo a Bad Gyal incómoda, a La Zowi también..."

| RTVE

Con respecto a este problema, David Broncano preguntó a Lia Kali qué entrevistas había hecho últimamente y dio la casualidad que hace un tiempo visitó 'El Hormiguero'. Dato que desconocía el conductor de 'La Revuelta' y que provocó las risas de todo el teatro. Fue este el momento que la cantante aprovechó para reprocharle un gesto que el de La 1 no tiene con los invitados, pero Pablo Motos sí.

"No sé si debería decir esto, pero Pablo Motos vino a saludarme antes de que saliera a hacer la entrevista y me dio calma", reveló Lia Kali. "Y yo no", espetó el presentador agachando la cabeza. "Es verdad que yo fui hace unos años y Pablo vino a saludarme. Normalmente no coincidimos por horarios y luego a veces me cuesta con la gente que no conozco como tú. Creo que es bonito que el primer encuentro sea ahora", reconoció Broncano.