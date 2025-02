Giro de 180º en el caso de Anabel Pantoja tras su última decisión que afecta al juicio

Anabel Pantoja y David Rodríguez han optado por seguir estrategias legales separadas en el marco de la investigación en curso. Así lo ha confirmado este jueves Manu Marlasca en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que los implicados han decidido llevar "defensas separadas" como parte de su estrategia. Esta decisión responde a la intención de garantizar que, en caso de que uno de los dos resultara imputado, el otro pueda quedarse con la custodia de Alma "sin ningún problema".

En otro giro del caso, la jueza que ahora lidera la investigación ha solicitado la ampliación de los informes médicos. Según ha informado la reportera Nuria Chavero en 'El Programa de Ana Rosa', la causa, que investiga "a los progenitores como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil", ha sido trasladada desde los juzgados de Las Palmas a los de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

En cumplimiento de la nueva directriz judicial, este miércoles la familia se presentó en el hospital materno-infantil de Gran Canaria, donde estuvo ingresada la menor, para someter a Alma a nuevas pruebas médicas. "Han decidido hacer un cambio de estrategia y veremos si tendrán que volver a los juzgados a declarar ante esta nueva jueza", explicó Chavero.

| Mediaset

En medio de la expectación mediática, Anabel Pantoja salió en la mañana del jueves 6 de febrero a la puerta de su casa para dirigirse a los medios de comunicación. La influencer expresó su deseo de retomar su rutina tras más de diez días sin salir: "No os he perjudicado en vuestro trabajo, no quiero que me perjudiquéis en mi vida. Voy a hacer mi vida".

"No quiero hablar de nada más, solo dar las gracias a vosotros que estáis aquí personalmente. Mi vida sigue y quiero salir con la peque, que se calma con los paseitos. Estoy intentando hacer vida, llevo unos días parada y quiero hacer vida. Quiero estar en mi pueblo tranquila", declaró ante las cámaras.

Asimismo, Anabel Pantoja se refirió a unas imágenes publicadas en una revista, asegurando que "no son pactadas" y que fueron captadas "de lejos" mientras llevaba en brazos a su hija. "Ahora voy a tratar de salir con mi niña, voy a ir al supermercado y a la farmacia, que es algo íntimo. Voy a seguir con mi vida y esperando que todo se solucione", añadió.

Respecto a su estado anímico y la evolución de la investigación, Anabel Pantoja afirmó que se encuentra "bien dentro de lo que hay" y subrayó que no puede hacer más declaraciones porque se lo han pedido. "Me han pedido que no entre en la polémica. La bebé está muy bien gracias a Dios. Es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques", concluyó.