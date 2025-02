Iker Jiménez sentencia a Inés Hernand por lo que llegó a decir en el Benidorm Fest

Iker Jiménez no ha querido mantenerse al margen de la polémica generada por las declaraciones de Inés Hernanddurante la final del Benidorm Fest, donde afirmó que "Madrid es un sumidero". El presentador de Cuatro, que se considera "un madrileño de adopción", compartió un vídeo en sus redes sociales en el que expresa su visión sobre la capital española.

"Ha habido ciertas polémicas, no voy a entrar en eso. Como todo el mundo puede decir lo que quiera, yo también", comentó Iker Jiménez al inicio de su mensaje. El presentador ha señalado que si esas palabras hubieran sido dirigidas a otra ciudad "se hubiera montado un tinglado tremendo".

Iker Jiménez recordó su llegada a Madrid en el verano de 1987 junto a su familia, procedente de un barrio obrero de Vitoria. "Para mí no es ningún sumidero", afirmó con contundencia. Además, quiso recordar las palabras de su padre, el galerista Pedro Ramón Jiménez, cuando cruzaron la Castellana: "Hijo, venimos a esta ciudad a triunfar y cumplir nuestros sueños".

El presentador destacó la acogida que encontró en Madrid, asegurando que "conocí un sitio acogedor, donde nadie se creía más que nadie y nadie se creía diferente por su procedencia. En Madrid había oportunidades para todo el mundo, era el EEUU español y lo sigue siendo". En su alegato, enfatizó que "Madrid es una ciudad de oportunidades que no te regala nada, pero te da la oportunidad de prosperar" y recordó su trayectoria profesional hasta llegar a la SER: "Yo he vivido el sueño madrileño".

| Cuatro

Iker Jiménez insistió en la importancia de reconocer las oportunidades que ofrece la capital. "Si hay alguien que cuenta que esto es una mierda, yo tengo el derecho de decir que Madrid me dio unas oportunidades que no estaban ni en mi imaginación", sentencia.

Además, subrayó el carácter inclusivo de la ciudad: "Quiero a Madrid con todos sus problemas porque es un sitio que te va a acoger, seas de donde seas. No tienes que venir de la pata del Cid o tener ciertos apellidos. Madrid siempre me ha ofrecido una salida".

Para Iker Jiménez, Madrid sigue siendo un lugar privilegiado: "Yo sí creo en el sueño madrileño, lo he vivido y lo llevo por bandera. Es mi hogar y mi casa y para mí no es nada feo ni sucio". Según su perspectiva, la ciudad atraviesa un buen momento: "Ahora mismo, Madrid está mejor que nunca, le pese a quien le pese".

Finalmente, el presentador abordó la cuestión de la seguridad, comparando Madrid con otras ciudades europeas: "¿Qué hay problemas? Pues claro. ¿Cómo no va a haber en un sitio de millones de personas? Mis amigos de la policía me dicen que están las bandas de venezolanos, de marroquís, italianos... cada uno con su método. ¿No pasa en Barcelona, en París o en Bruselas? En Bruselas te sacan el kalashnikov. Aquí no", concluyó, remarcando que "no creo que otros sitios sean igual de acogedores".