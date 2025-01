Preocupación por Cristina Tárrega tras sufrir un accidente con el horno en 'Bake Off'

Cristina Tárrega ha protagonizado el primer accidente en las cocinas de 'Bake Off: Famosos al horno'. La presentadora y colaboradora de televisión ha sufrido unas quemaduras en las manos al coger sin protección una bandeja recien salida del horno. Una situación que ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la tercera entrega de 'Bake Off: Famosos al horno', emitido este lunes 20 de enero en La 1.

En este tercer episodio de 'Bake Off: Famosos al horno', los pasteleros han hecho escala en Turquía para replicar los deliciosos baklavas. Después, en la prueba fantasía, han debido hornear tartas inspiradas en sus países favoritos. Como algunos viajes se disfrutan más en compañía, en esta ocasión los concursantes han tenido que trabajar por parejas.

De este modo, el accidente ha sucedido durante la prueba de los baklavas. Cristina Tárrega sacaba su propuesta del horno y rápidamente dejaba caer el plató sobre la encimera con cara de dolor. El rostro de la concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' cambiaba completamente, estando al borde de la lágrima.

Justo en ese momento, Victor Sanvodal se acercaba a Cristina Tárrega con humor: "Te ha salido una lasaña...". Sin embargo, la concursante reaccionaba negativamente en ese momento de dolor: "Cállate, Victor, por favor". "Cuando he cogido la bandeja he sentido que me han clavado tres puñales", explicaba Cristina Tárrega.

"Se ha quemado la pobre mujer las manos", reaccionaba también Nagore Robles. "¿Qué ha pasado, Cristina? ¿Se ha quemado mucho?", preguntaban los compañeros, como Isabel Gemio. "¡Nooo!", se escuchaba gritar a Cristina Tárrega mientras abandonaba las cocinas de 'Bake Off: Famosos al Horno'.

"Yo haciendo la gracia de que parecía una lasaña y es que se ha dejado las manos. Mira la piel. La piel que habitaba en su interior está ahora aquí", añadía Victor Sandoval, mientras el programa mostraba la zona de cocinado de Cristina Tárrega, con varios objetos quemados. "No tiene cura, te lo digo yo. Muñones, mañana va a venir a cocinar con muñones. Se ha achicharrado las yemas", concluía el incidente en 'Bake Off: Famosos al horno'.