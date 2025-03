Alessandro Lequio frena en seco 'Vamos a ver' para responder a Terelu Campos

Alessandro Lequio ha vuelto a pronunciarse sobre Terelu Campos tras su paso por 'Supervivientes', manteniendo firme su versión de los hechos. El colaborador de 'Vamos a ver' no solo ha criticado su desempeño en el reality, sino que también ha insistido en que la actitud altiva de Terelu Campos no es nueva. De hecho, ha recordado episodios que, según él, demuestran su forma de ser.

Uno de estos episodios hace alusión a la costumbre de la presentadora de ir acompañada de una secretaria que llevaba un cenicero a todas partes. Tras su regreso de 'Supervivientes', Terelu Campos ha desmentido por completo estas afirmaciones, argumentando que nunca ocurrieron. Además, afirmó que Alessandro Lequio no podría haber sido testigo de algo así porque nunca trabajaron juntos.

Sin embargo, el italiano ha reiterado su versión en 'Vamos a ver' y ha respaldado sus palabras con mensajes que, según él dice, prueban lo que está diciendo. "Lo que hizo en 'De Viernes' es técnica Campos 100%. Iba a hablar de su paso, diría lamentable, de la isla, y en vez de eso se dedicó a exagerar la cuestión del cenicero y lo de su padre me da tanto pudor que no puedo decir nada", afirmó.

| Mediaset

Además, Alessandro Lequio reiteró su postura asegurando: "Lo hacía en Telecinco y Adriana Dorronsoro sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es verdad. Una de las personas que lo veía sigue trabajando en esta casa, es de la máxima confianza de Adriana y dijo 'Alessandro se ha quedado corto. Le tenía que poner la manita para que escupiera los chicles'".

Ante estas declaraciones, la presentadora de 'Vamos a ver' asentía. Explicaba que, aunque no puede confirmar si sucedió tal cual, sí ha escuchado de esta persona relatos similares que refuerzan la versión de Alessandro Lequio. "Vi al lado de maquillaje, una chica monísima con el pelo corto con el cenicero en la mano. La seguía a todos lados y esperaba a que tirase el pitillo o el chicle", añadía

"Lo que más me sorprendía y ya lo he contado es la prosopopeya de esa señora. Una altivez que no había visto en mi vida y que no me podía explicar, pero te puedo dar mi palabra, con mi palabra basta", concluía Alessandro Lequio.