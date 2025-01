Fofito reapareix amb gran emoció a 'Y Ahora Sonsoles' després dels seus problemes de salut

Alfonso Aragón Sac de 75 anys, més conegut com a Fofito, pertany a una de les famílies d'artistes còmics més famosos del nostre país. El recordat pallasso de la tele, compta amb una llarga carrera en la qual ha aconseguit guanyar-se l'afecte de tots els nens. Ara, Fofito ha reaparegut a 'Y ahora Sonsoles' després d'uns mals moments.

I és que, el passat 14 de novembre, es coneixia una última hora sobre el seu estat de salut. Fofito va emmalaltir d'una greu pneumònia i va haver d'ingressar en un hospital de Madrid. Van ser exactament 44 dies els que va estar recolzat en tot moment per la seva família.

Afortunadament, i després d'aquest dur cop, hem pogut gaudir del seu retorn en un plató de televisió. Ho ha fet a 'Y ahora Sonsoles' d'Antena 3 amb una distesa conversa amb Sonsoles Ónega. Fofito ha relatat com va viure el seu recent ingrés: "Se me'n va anar l'olla completament. Si no fos per les meves filles i els meus nebots, ja estaria a la caixa que no s'obre".

| Atresmedia

"Jo vaig estar amb un peu a l'altre barri. M'han dit que deixi de fumar, i després vaig agafar una mena de virus, que això va ser pel que em van ingressar. Li he de donar les gràcies al doctor que m'ha tractat", afegia.

Davant la esperada pregunta de si tornarà als escenaris, al pallasso de la tele se l'ha vist amb ganes de seguir fent el que més li agrada: "A lo millor baixo el nivell de treball. No em faré una altra vegada una gira de tres anys al circ, però dates assenyalades".

I com no, al parlar de Fofito a tots se'ns ve al cap la típica cançó de "Hola, don Pepito". Doncs justament Sonsoles Ónega ha volgut preguntar-li sobre quants anys té. En mencionar aquesta frase, Fofito no ha pogut evitar recordar el seu pare, Fofó, i el seu avi.

Precisament, en recordar el seu pare, no ha pogut contenir les llàgrimes i s'ha emocionat rememorant la seva figura. El gran Fofó, va morir als 53 anys a causa d'una Hepatitis B, però Fofito ha seguit el seu llegat ja que per a ell mai se'n va anar: "És emocionant poder-lo veure movent-se, el tinc viu".