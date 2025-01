Alessandro Lequio sentencia el nuevo proyecto de Isabel Pantoja con una acusación

La decisión de Isabel Pantoja de realizar una serie sobre su vida ha generado un intenso debate en el plató de 'Vamos a ver'. Según Antonio Rossi, esta producción será un recorrido sin reservas por los momentos más relevantes de la vida de la tonadillera. Esta incluirá su paso por la cárcel y podría ser clave para resolver los problemas económicos que enfrenta.

"En semanas podremos decir que se habrá cerrado, que se habrá llegado a un acuerdo", adelantaba Antonio Rossi, dejando entrever que el proyecto está a punto de materializarse. Según el colaborador, la artista está dispuesta a abordar su vida con total transparencia: "Hablará de todo, de todos. Quiere abordar la cárcel con profundidad, sin ningún tipo de problemas, y todo lo que ha pasado por su vida desde que nació hasta el día de hoy".

La serie, tal y como lo describe Antonio Rossi, no tendrá cabida para omisiones ni medias verdades: "No se va a omitir ningún capítulo destacado de su vida". Además, aseguró que Isabel Pantoja desea tratar especialmente lo ocurrido durante su estancia en prisión: "No va a omitir, ni a ocultar, ni a obviar".

| Mediaset

"La serie es ficción, aunque esté contado por ella. Al público americano no interesa a María del Monte, es otro público diferente. Contará capítulos desconocidos de su vida, a su manera y forma y como ella quiere. María del Monte no es alguien de peso en México o Perú", añadía Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de Alessandro Lequio, que criticó abiertamente el enfoque del proyecto: "Un documental o una serie sin partes de su vida es una estafa a la audiencia. En el siglo XIX, las grandes artistas se inventaban su biografía. Ahora, en el siglo XXI eso es inviable porque todos hemos vivido el minuto a minuto su vida. Contarlo a su manera es igual que mentir".

| Mediaset

La respuesta de Antonio Rossi no se hizo esperar: "Alessandro es ficción y no va a contar lo que tú quieras de María del Monte. Al público americano no le interesa". Verónica Dulanto, por su parte, agregó: "El promotor tiene un objetivo que es el público sudamericano, esos episodios que Isabel quiere pasar por puntillas en España no se lo pasaríamos".

Alexia Rivas también expresó en 'Vamos a ver' su desacuerdo con un enfoque ficcionado: "Para ver algo ficcionado pues un guion, una película y punto. Nosotros queremos saber la verdad, no lo que ella quiera contar".

Ante el intercambio de opiniones, Joaquín Prat puso un poco de calma: "Ni está rodada ni editada y yo estoy deseando verla. Sea para una cosa u otra". Finalmente, Alessandro Lequio remató con una advertencia: "Voy a dar un ejemplo. Callar está mal, pero contar las cosas de distintas maneras es mentir. Si dice que la metieron en la cárcel por un delito ecológico estaría mintiendo".