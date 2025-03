'Bake Off: Famosos al horno' proclama como ganador a su concursante más querido

La segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno' ha llegado a su final en TVE este lunes 24 de marzo, dejando un desenlace emocionante. Tras doce galas, el talent show de repostería ya tiene a su ganador. Recordamos que Nagore Robles, Pol Espargaró, Mario Marzo y Lidia Torrent fueron los cuatro finalistas, después de que los jueces decidieran no eliminar a nadie en la semifinal.

El jurado de 'Bake Off: Famosos al horno', compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, diseñó tres exigentes pruebas para medir las habilidades de los finalistas. La primera, la Prueba Fantasía, los desafió a preparar un petit gateau con una presentación impecable y un manejo experto de texturas y rellenos. En la siguiente fase, la Prueba Superfantasía, el reto consistió en elaborar una tarta con macarons, un clásico de la repostería francesa que requiere precisión.

| TVE

Tras estas dos pruebas, los jueces de 'Bake Off: Famosos al horno' deliberaron sobre qué concursante debía abandonar la competición. Finalmente, el eliminado fue Pol Espargaró, quien se despidió con emoción y gratitud: "Me llevo una amistad preciosa y una experiencia que ha sumado mucho en mi vida".

La gran final alcanzó su punto culminante con la Prueba Hiperfantasía Máxima. Los tres finalistas tuvieron que elaborar una tarta de tres pisos, representando momentos clave de sus vidas. El tiempo se convirtió en el principal enemigo de los aspirantes, y Nagore Robles sufrió especialmente al no lograr terminar una de sus tartas, lo que afectó sus posibilidades de ganar.

Tras la cata de los postres, los jueces felicitaron a los tres finalistas y Paula Vázquez fue la encargada de anunciar el nombre del ganador. Finalmente, Mario Marzo se coronó como el mejor pastelero de la edición, llevándose el ansiado título.

| RTVE

El actor, visiblemente emocionado, recibió el premio de 100.000 euros, que decidió destinar a la Fundación Aladina y Autismo España. "No me lo puedo creer, ha sido dificilísimo. Va a tardar mucho en reponerse. Me da mucha pena Nagore porque te lo habrías llevado tú", expresó al recibir el reconocimiento, poniendo el broche final a la segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al horno'.