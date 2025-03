Carmen Lomana revela los motivos por los que nunca ha sido invitada a 'La Revuelta'

'La Revuelta' fue una de las revelaciones televisivas de la temporada pasada. El paso de David Broncano a la pública causaba una gran expectación y las audiencias dejaron claro que estaban de su lado. Aunque el sprint inicial ya ha pasado, el programa de entrevistas sigue siendo uno de los formatos de prime time más codiciados para promocionarse. Incluso Carmen Lomana quiere ir.

Todo tipo de invitados acuden al programa del cómico: cantantes, futbolistas y hasta astronautas se han sentado para responder las preguntas descarnadas de David Broncano. Sin embargo, hay alguien que no ha podido hacerlo: Carmen Lomana. La socialité denunciaba en 'D Corazón' que nunca la habían invitado al programa, llegando a asegurar que el presentador "no la soporta".

Todo surgía ante una pregunta de Luis Pliego, colaborador del magazine. Pliego se ponía en la piel del presentador de 'La Revuelta' para formular una de las preguntas clásicas del programa: cuántas veces había tenido relaciones íntimas en el último mes.

Carmen Lomana se mantenía tan sincera como siempre, confesando que en el último mes no lo había hecho. Sin embargo, la socialité también aprovechaba el momento para lanzarle un mensaje directo a Broncano. "No me quiere", denunciaba ella, indignada.

| La Revuelta

La empresaria fue una de las figuras públicas que criticó el fichaje del programa por RTVE. El millonario contrato de David Broncano con La 1 ha sido objeto de muchas críticas y, aunque Lomana fue al inicio una de esas voces discordantes, acabó asisitiendo como público.

"Fui un día con una amiga porque venía Ana Mena y me apetecía verla", explicaba la leonesa sobre el divertido incidente, que fue muy comentado en redes sociales. Sin embargo, su experiencia en 'La Revuelta' no fue tan positiva como ella esperaba. "No me dijo ni hola ni me saludó. No le gusto y está en su pleno derecho", confesaba sobre la actitud del presentador con ella.

"Invita a Carmen, por favor", pedía entonces Ana Prada, la presentadora sustituta de Anne Igartiburu en 'D Corazón'. Sin embargo, la socialité seguía empeñada en que "no la quiere ni ver".

La colaboradora también ha desvelado que ya había intentado que la invitaran a 'La Resistencia'. "Yo estuve pico y pala para ir cuando estaban en Movistar Plus+", desvelaba. Seguidamente, la socialité se dirigía directamente a David Broncano. "Ya sé que no me quieres", le decía, "aunque ahora tengo la percha", concluía, haciendo referencia al libro que acaba de publicar.