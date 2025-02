Comunicado urgente de Luitingo tras su ruptura con Jessica Bueno y señalarse el motivo

Tras desvelarse el domingo su ruptura con Jessica Bueno, Luitingo ha decidido pronunciarse públicamente tras las numerosas críticas que ha recibido. A través de un comunicado, ha querido dar su versión de los hechos, asegurando que está siendo señalado injustamente como el único responsable del final de la relación.

Luitingo, finalista de 'GH VIP', ha utilizado sus redes sociales para explicar que, aunque la ruptura ha generado un gran revuelo, no entiende por qué las acusaciones recaen únicamente sobre él. En su mensaje, ha querido poner en valor todo lo que ha hecho durante el tiempo que estuvo junto a la modelo.

"Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí y no entiendo el porqué", ha expresado, evidenciando su malestar ante la situación.

| Mediaset

Luitingo ha recordado todo el esfuerzo que hizo para adaptarse a una nueva vida junto a Jessica Bueno y sus hijos, dejando atrás su entorno habitual por amor. "He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí. Con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre y que siempre estarán en mi corazón", ha señalado el cantante.

Además, ha expresado su desconcierto por la falta de comprensión y respeto que, a su juicio, está recibiendo tras la separación. "El respeto y la empatía" no están siendo para ambos en este momento complicado, ha lamentado el cantante.

Por último, Luitingo ha querido dirigirse a quienes lo critican con dureza, recordando el impacto que sus palabras pueden tener. "Imaginen cómo me siento yo", ha manifestado. "Antes de desearme la muerte, piensen el daño que causan. No solo a mí, también a mi familia. Gracias a quienes tienen buen corazón", ha concluido en su mensaje.

Cabe destacar que Jessica Bueno también lanzó un comunicado, aclarando que "no ha habido terceras personas por ninguna de las partes. Siempre nos hemos tenido respeto mutuo y guardado lealtad. No nos gustaría que mancharais con mentiras una historia de amor que ha sido preciosa".