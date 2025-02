Comunicado de Luitingo tras las críticas recibidas tras su ruptura con Jessica Bueno

Luitingo ha estallado en redes sociales tras recibir una oleada de comentarios que ponen en duda sus sentimientos tras su reciente ruptura con Jessica Bueno. En particular, el finalista de 'GH VIP' ha mostrado su indignación ante quienes aseguran que se le ve "alegre y feliz". Una afirmación que, según el propio Luitingo, está lejos de la realidad.

Luitingo ha publicado un contundente comunicado en sus redes sociales después de que algunos usuarios le acusaran de mostrarse poco afectado por la separación. Este nuevo mensaje llega tras su anterior intervención, en la que ya arremetió contra Amor Romeira por la información que difundió sobre la ruptura. Sin embargo, ante el aluvión de críticas recientes, Luitingo ha decidido pronunciarse de nuevo.

En los últimos días, Luitingo ha compartido diversas publicaciones, incluyendo una dedicatoria a sus padres, una mención al Día de Andalucía y una campaña de moda en la que participa. Estas fotografías han generado comentarios negativos por parte de quienes consideran que su actitud no refleja el dolor de una separación.

| Mediaset

Molesto por estas acusaciones, Luitingo ha respondido con firmeza: "Sabía que me iba a caer lo más grande, pero bueno. Juro por mi abuela Julia, que es la última vez que doy explicaciones".

El cantante ha insistido en que las críticas recibidas no se ajustan a la realidad y ha querido dejar claro que todas estas publicaciones no implican que no esté sufriendo. "No estoy ni alegre, ni feliz, pero siento deciros que me debo a mi trabajo en cualquier cosa que me llamen", ha explicado en referencia a la sesión de fotos.

Además, ha desvelado que ha rechazado múltiples compromisos profesionales debido a su estado anímico: "No tenéis ni la mayor idea a la de eventos que he faltado y sitios que no he ido por estar destrozado literalmente". En cuanto a la imagen de El Rocío en la que aparece sonriendo junto a sus padres, ha asegurado que no puede evitar posar así en las fotos: "No sirvo para salir serio en una foto, aunque me esté muriendo. Lo siento".

Para cerrar su mensaje, Luitingo ha lanzado un claro reproche a sus detractores, dejando ver su enfado: "Iros al carajo. Os revienten los dedos escribiendo cosas feas, sin sentido y para hacer daño. Un abrazo y vivir la vida que son dos días y uno precisamente está lloviendo".