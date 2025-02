Confirmada la peor de las noticias sobre la relación entre Jessica Bueno y Luitingo

Jessica Bueno y Luitingo han generado una gran expectación tras su repentina ausencia en redes sociales. Esta desaparición virtual ha avivado los rumores sobre una posible crisis en su relación, lo que ha llevado a que se investigue si la pareja ha decidido tomar caminos separados. Finalmente, la información ha sido confirmada en 'Fiesta' por Amor Romeira, que ha consultado fuentes cercanas a ambos.

"He llamado a gente cercana de la pareja (que se mostraba muy enamorada hace tan solo unos días a través de sus redes sociales) y te puedo confirmar que hay una ruptura. Me cuentan que la pareja está tocada a raíz del reciente traslado a Sevilla cuando dejan Bilbao porque Luitingo tiene más ocio, más contacto con amigos, más salidas... y Jessica se siente más de lado en lo que era en comparación con Bilbao", ha revelado la colaboradora de 'Fiesta'.

Pese a esta confirmación, Amor Romeira ha señalado que no se descarta una posible reconciliación. "Puede que esto vaya hacia el camino de una segunda oportunidad, pero, a día de hoy, la relación está rota", añadía.

| Mediaset

Por otro lado, ha explicado cómo se encuentra Jessica Bueno ante esta nueva situación: "Se siente, una vez más, abandonada, que no ha tenido suerte en el amor. Considera que su relación era mucho más estable cuando estaban 24/7 juntos en Bilbao y su vida era los dos como pareja. El hecho de que volvieran a Sevilla ha hecho que Luitingo tenga más ocio de cara a sus amigos de siempre, sus salidas...".

En toda ruptura suelen surgir especulaciones sobre la posible existencia de terceras personas. Sin embargo, sobre este aspecto, Amor Romeira ha querido ser cautelosa: "No es que haya posibles terceras personas porque no quiero decir eso porque sabéis que me encanta ser rigurosa. Yo, cuando digo una cosa, es verdad, entonces no puedo decir eso si no sé si es verdad".

Lo que sí ha dejado claro la colaboradora de 'Fiesta' es que han existido ciertos desencuentros que han minado la confianza en la relación. "Lo que puedo confirmar, lo que sé, y es cien por cien verídico, es que ha habido mentirijillas que Jessica ha pillado, tipo 'no voy a salir y he salido'", ha asegurado. Ante estas declaraciones, Emma García ha reaccionado con contundencia: "esto no es una mentirijilla, esto es una mentira".