Ágatha Ruiz de la Prada reaparece en 'De Viernes' y revela las amenazas que ha sufrido

Cinco días después de sus desafortunados comentarios en 'Fiesta' sobre la comunidad gitana, Ágatha Ruiz de la Prada volvió a la televisión. En 'De Viernes', la diseñadora no solo reiteró sus disculpas, sino que también compartió el difícil momento que ha atravesado desde entonces. Y es que Ágatha Ruiz de la Prada ha desvelado las amenazas que ha recibido.

"Ha sido una semana horrible. Todo esto empezó tontamente, aquí en Telecinco. He recibido amenazas estos días, me he sentido superdesprotegida estos días. El otro día tuve que comer en mi estudio, por primera vez en mucho tiempo, porque no me atrevía a salir de la tienda, todo lleno de periodistas", confesó Ágatha Ruiz de la Prada acompañada por Beatriz Archidona en 'De Viernes'.

La polémica también afectó a su pareja, el abogado José Manuel Díaz Patón, que intentó restar importancia al asunto con unas palabras que encendieron aún más los ánimos. "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así", dijo. Estas declaraciones llevaron a Lolita a responder con contundencia en 'TardeAR': "Desde el vientre de mi madre era famosa".

| Telecinco

En su regreso a 'De Viernes', Ágatha Ruiz de la Prada se mostró arrepentida, haciendo énfasis en que sus palabras no tenían ninguna intención ofensiva. "Lo primero que quiero hacer es pedir perdón y lo segundo es que lo he hecho sin querer, es que ni me di cuenta. Si lo hubiera hecho, hubiera pedido perdón antes", expresó durante su intervención.

La diseñadora también relató con detalle las amenazas que ha recibido tras sus declaraciones, un tema que le ha generado gran temor. "La verdad que yo he sentido miedo estos días. Miedo no, terror", afirmó durante su entrevista en el Scoop de 'De Viernes'.

Además, compartió un inquietante episodio que ha vivido. "Me viene la directora de la tienda corriendo y me dice 'ha llamado un señor, que dice que es el jefe de los gitanos. Y ha dicho que vienen 40 gitanos a quemarte la tienda'", revelaba.