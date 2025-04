Emma García paraliza 'Fiesta' tras llegar a la redacción unas imágenes de su pasado

Emma García y su equipo en 'Fiesta' continúan trabajando en Telecinco durante este puente, cubriendo las tardes del jueves 17 al domingo 20 de abril. Aprovechando el parón por Semana Santa en los programas diarios, Mediaset ha apostado por el formato de Emma García para mantener el ritmo. El espacio ofrece una programación variada, centrada en tertulias sobre temas como 'Supervivientes' y lo último del mundo del corazón.

Este Viernes Santo, 'Fiesta' recibió una invitada muy especial: Teresa Rabal. La artista, que recientemente celebró una victoria personal tras superar un cáncer de mama y más de una década de tratamiento, compartió una de las entrevistas más sinceras de su vida. "Cuando ocurren estas cosas, un mensaje que quiero dar a las personas que están enfermas ahora, hay que tomarlo no con alegría, pero con firmeza. No hay que dramatizar", afirmó.

Sin embargo, la entrevista estuvo lejos de ser lo único que captó la atención en la tarde. Justo cuando la parecía llegar a su fin, un miembro del equipo de 'Fiesta' interrumpió para hacer un sorprendente anuncio: "Acaba de llegar la información más polémica de la tarde. Me encuentro anonadado porque en estos momentos han llegado a la redacción unas imágenes sobre ti, sobre Emma García. Nunca te había visto así".

| Mediaset

Aunque la presentadora mostró interés, el equipo se mostró reticente a revelar más detalles. Más tarde, Emma García relató que la directora le había comentado que las imágenes eran "espeluznantes". Sin perder la compostura, la presentadora respondió con ironía y humor: "¿Tú crees que me puedes decir esto? ¿Tú me quieres hundir? Para ser la presentadora, mira lo que me quieren".

Finalmente, 'Fiesta' ha enseñado las fotografías y Emma García se ha quedado boquiabierta al ver unas imágenes de ella caracterizada como un hombre, con barba, pelo largo, guitarra, y mucho más. Entre risas, ha explicado que las imágenes son reales, no consecuencia de la Inteligencia Artificial: ''Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está, soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo''.

''No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60'', explicó Emma García sobre el origen de las fotos.