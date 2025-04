La decisión de Carmen Asecas que da un giro de 180º a su vida en 'La Promesa'

En los últimos episodios de 'La Promesa', los seguidores de la serie no han podido dejar de pensar en el futuro de Catalina y Adriano. Su destino parece finalmente entrelazarse después de una larga serie de conflictos. Inicialmente, las tensiones con Catalina parecían ser insalvables, pero todo dio un giro con la llegada de un acontecimiento trascendental: el parto de la joven.

Catalina ha dado a luz a un niño y una niña, y con ello, Adriano descubre la verdad sobre su paternidad en 'La Promesa'. Manuel revela a Adriano que, en realidad, él es el verdadero padre de los pequeños y que no es necesario que se llame a Pelayo. Aunque al principio Adriano se muestra incrédulo, pronto entiende la magnitud de la situación y la implicación emocional detrás de las palabras de Manuel

En el momento en que Catalina despierta y encuentra a Adriano en su habitación con uno de los bebés en brazos, se genera un intercambio de emociones genuinas. Cuando le pregunta qué hace allí, Adriano responde con una visita, pero en ese instante, la joven se da cuenta de que aún no ha conocido a sus hijos y le pide que los tome en brazos. Tras un tierno momento en el que ambos se sientan juntos, cada uno sosteniendo a un bebé, Adriano se emociona.

Catalina, con una mirada tierna, le pregunta si está bien, a lo que él responde que sí, aunque es él quien debería preocuparse por ella. La joven confiesa su temor a morir en 'La Promesa' sin haber podido ver a sus hijos. Finalmente, ella le hace la pregunta que todos estábamos esperando: "¿Sigues queriendo ayudarme?".

"¿Ayudarte a criarlos? Eso es lo que más deseo en este mundo", responde Adriano, con lágrimas en los ojos, mientras ambos se miran con amor y se funden en un breve pero profundo beso. Una reconciliación que parecía imposible después de tantas negativas y enfrentamientos, pero que finalmente ha llegado en 'La Promesa'.

En cuanto a los nombres de los pequeños, Catalina había considerado llamarlos Carmen y Alonso, en honor a sus propios padres. Sin embargo, optó por Jana y Tomás, para rendir homenaje a Manuel y su hermano. Adriano, sin embargo, no comparte esta idea porque considera que "ponerles nombres de quienes tuvieron finales tan tristes" podría ser una carga para los niños.

Finalmente, acuerdan una forma divertida y cooperativa para decidir los nombres: "Tú buscas un nombre para la niña y yo para el niño", sugiere Catalina. Adriano acepta, pero con una condición: "Cada uno podrá vetar al otro al menos dos veces su elección. No me gustaría que llamaras al niño Honorato y yo no pudiera hacer nada", bromean entre risas en 'La Promesa'.