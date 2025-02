Carmen Alcayde paraliza en directo 'Fiesta' con una crítica directa a los Premios Goya

La última edición de los Premios Goya, celebrada el pasado 8 de febrero en Granada, dejó momentos para el recuerdo. Entre ellos, la inédita decisión de otorgar ex aequo el Goya a mejor película a "El 47" y "La infiltrada". Un hecho que no pasó desapercibido y que generó un acalorado debate en el plató de 'Fiesta' de Emma García.

Los colaboradores analizaron los aspectos más llamativos de la gala, como la ausencia de Karla Sofía Gascón, la actitud de Melody en la alfombra roja o el beso entre Aitana Sánchez y Maribel Verdú. Sin embargo, el momento más polémico llegó al abordar la entrega del Goya a mejor película.

"Está bien que ganen los dos, pero es como ganar a medias. Es como tener una relación abierta, pero sin saberlo", comentó Marco, redactor de 'Fiesta'.

La más crítica con la situación fue Carmen Alcayde: "Qué generosos somos que no hemos puesto la gran cagada, perdón, lo mal que lo hicieron". Y añadió: "Poco se habla de lo mal que se hizo la presentación del doble, que no estaba ensayado". Estas declaraciones generaron sorpresa entre sus compañeros, quienes rápidamente quisieron matizar sus palabras.

Manuel Martínez Velasco intentó explicar el origen del empate: "Esto no se sabe. Los académicos cada uno vota en su casa en secreto. Es la primera vez que pasa, pero es estricta casualidad. Es decir, han votado un número par", señaló. Además, desarrolló su argumento: "Han votado 300 a "La infiltrada" y 300 a "El 47", y luego 50 las demás películas. Entonces, es la primera vez que pasa y por eso no está preparado ni ensayado".

A pesar de la aclaración, Carmen Alcayde insistió en su postura y puso el foco en otro aspecto del momento. "No se veía bien", dijo sobre el contenido del sobre que contenía el nombre del ganador, lo que consideró otro error de la organización.

Emma García también intervino en el debate y cuestionó si Belén Rueda, encargada de anunciar el premio, pudo haber sido advertida de la situación antes de salir al escenario: "¿Nadie se lo pudo advertir un segundo antes de entrar?". Ante esto, Martínez Velasco explicó el protocolo seguido en cada votación: "Hay un notario que está contigo, y los sobres te los entrega él. Cada sobre está lacrado con el membrete de la empresa de la notaría. Entonces, no los ha visto nadie".

Finalmente, Emma García resumió la confusión que generó la inédita situación: "Lo que me han dicho, no sé si es verdad, es que lo ponía, pero que era muy pequeñito. Entonces, ni tú mismo lo esperas... Si son dos, pues no lo ves y pasa lo que pasa".