¿Quién es Lidia Torrent, concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' en La 1?

La 1 estrena la segunda temporada de 'Bake Off: famosos al horno', el concurso más dulce de la televisión. Se trata de un espacio presentado por Paula Vázquez y con Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular como implacable jurado. Esta segunda temporada promete más risas, emoción y tensión en la competición para convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España.

Los participantes que afrontan el reto en esta temporada son la cantante Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, el modelo Mark Vanderloo, la presentadora Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el colaborador Víctor Sandoval y el cantante Mario Jefferson.

Son catorce famosos de las más diferentes disciplinas, actores, deportistas, presentadores, cantantes y periodistas, que se ajustarán el delantal. En 'Bake Off: famosos al horno', aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes.

| Europa Press

¿Quién es Lidia Torrent, concursante de 'Bake Off: Famosos al horno'?

Lidia Torrent es conocida por ser la hija de Elsa Anka y Miquel Torrent. No obstante, su gran salto a la fama fue por su papel de camarera y copresentadora en 'First Dates'. Durante más de siete años trabajó en el programa de citas a ciegas de Cuatro junto a Carlos Sobera.

En noviembre del 2022 pidió la baja por maternidad y la sustituyó su madre durante unos meses. Sin embargo, una vez nació su hija, fruto de la relación con el ex futbolista Jaime Astrain, decidió enfocarse en nuevos proyectos profesionales. No obstante, este verano volvió a 'First Dates Crucero' en su salto a Telecinco.

Cabe destacar que también tuvo una oportunidad como presentadora en 'Secret Story'. Junto a Carlos Sobera, presentó los 'Últimas Horas' en el access prime time de Telecinco. De hecho, unos años antes, fue colaboradora de los debates de 'Gran Hermano' en su decimoquinta edición, llegando a subir a la casa como infiltrada en una misión.