La confesión de Ana Garcés que da un giro de 180º tras su boda en 'La Promesa'

Jana, personaje de Ana Garcés, le cuenta a Manuel los desplantes de su madre. Este lunes 13 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', la revelación de Petra causó estragos entre Ricardo y Santos, cuya relación quedó gravemente tocada. Catalina insistió en marcharse de 'La Promesa', pero Leocadia intentó convencerla de no irse. Manuel sufrió por la probable marcha de su hermana y es Jana quien le dio una idea para tratar de evitarla.

Inevitable pareció que Lope, Marcelo, Vera y Teresa no entrasen al pasadizo oculto de la marquesa, gracias a una nueva idea de Marcelo. Cruz no sabía cómo actuar, hasta que Petra le señaló un camino en el que quizás encontrase respuestas sobre cómo había vuelto Leocadia.

| RTVE

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Rómulo le explica a Cruz por qué no mató a Leocadia y asegura que no se arrepiente. Manuel intenta que Cruz hable con Catalina para que no se vaya, pero esta se niega. Entonces Catalina le cuenta a su hermano el plan que urdió Cruz con Pelayo para quitársela de en medio.

Jana, personaje de Ana Garcés, le cuenta a Manuel los desplantes de su madre y este decide que se irán de luna de miel. Catalina le pide a Curro que ayude a su padre con la gestión de La Promesa y le asegura a Alonso que ella estará bien.

Ante una mala contestación de Santos, Ricardo cuenta a Pía y Rómulo que Petra lo ha contado todo, lo que hace que Pía tome cartas en el asunto. Samuel vuelve del hospital y se instala en 'La Promesa,' pero tiene amargas palabras para María Fernández. Por fin Lope y Marcelo consiguen abrir la puerta del pasadizo y su sorpresa ante lo que ven es mayúscula.